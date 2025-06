Amazon unter Druck: Kartellamt prüft Eingriffe in Händlerpreise

Das Bundeskartellamt hat Amazon offiziell mit dem Vorwurf konfrontiert, über seinen Online-Marktplatz unzulässig in die Preisgestaltung von Drittanbietern einzugreifen. Händler, die ihre Produkte über Amazon verkaufen, unterliegen laut der Behörde Preiskontrollmechanismen, die in ihrer Ausgestaltung intransparent und einseitig seien. Werden bestimmte, von Amazon intern gesetzte Preisgrenzen überschritten, verlieren die betroffenen Angebote an Sichtbarkeit – oder werden ganz von der Plattform entfernt.

Derartige Eingriffe könnten nach vorläufiger Einschätzung der Wettbewerbshüter gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Besonders problematisch sei, dass Amazon nicht nur Betreiber des Marktplatzes ist, sondern mit dem eigenen Handelsgeschäft auch in direkter Konkurrenz zu den Drittanbietern steht. Damit sei eine neutrale Plattformaufsicht kaum gewährleistet. Die Regeln zur sogenannten „angemessenen Preisgestaltung“ seien laut Kartellamt weder nachvollziehbar noch ausreichend transparent kommuniziert.

Preisdruck mit System – Händler verlieren Sichtbarkeit

Kern der Kritik sind Amazons Algorithmen, die auf Basis von Marktvergleichen und früheren Angeboten Preisobergrenzen für Händler berechnen. Überschreiten Angebote diese Schwellenwerte, wird ihre Platzierung auf der Plattform eingeschränkt – etwa durch den Ausschluss aus prominenten Bereichen oder der Herabstufung in der Suchanzeige. In besonders strengen Fällen werden Angebote ganz entfernt. Für Händler bedeutet das oft sinkende Umsätze.

Das Bundeskartellamt sieht darin den Versuch, über die Plattform eine eigene Preislogik durchzusetzen, die sich auch auf den restlichen Onlinehandel auswirken könnte. Denn durch die automatische Anpassung an niedrigste beobachtete Preise entstehe ein dauerhafter Preisdruck. Händler könnten dadurch gehindert werden, außerhalb Amazons eigene Preisspielräume zu nutzen. Zusätzlich seien die von Amazon gesetzten Kriterien nicht öffentlich einsehbar und könnten sich laufend ändern – ohne klare Begründung.

Die Ermittlungen stützen sich auf eine großangelegte Händlerbefragung sowie auf die Regelungen des § 19a GWB, die auf marktmächtige Digitalkonzerne zugeschnitten sind. Amazon muss nun zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Die Prüfung erfolgt in enger Abstimmung mit der EU-Kommission und der Bundesnetzagentur.