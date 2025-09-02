Amazon senkt Preise der neuen Kindle Colorsoft Modelle

Amazon hat die Preise für seine neuesten E-Book-Reader mit Farbdisplay reduziert. Der erst Ende Juli eingeführte Kindle Colorsoft mit 16 GB Speicher (und ohne Gelbstich-Kinderkrankheit mehr) kostet aktuell nur noch 194,99 Euro statt der zum Verkaufsstart aufgerufenen 259,99 Euro.

Für die spezielle Kinder-Version, den sogenannten Kindle Colorsoft Kids, liegt der Preis bei 219,99 Euro, zuvor waren 279,99 Euro fällig. Beide Geräte nutzen ein farbiges E-Ink-Display, das sich besonders für Inhalte wie Comics, Magazine oder reich illustrierte Bücher eignet.

Standard- und Signature-Modell

Mit der Einführung des Kindle Colorsoft hat Amazon erstmals ein Gerät mit Farbdisplay im unteren Preissegment seiner E-Reader-Familie platziert. Der Standard-Colorsoft verfügt über 16 GB Speicherplatz, verzichtet jedoch im Vergleich zur teureren Signature Edition auf einige Komfortfunktionen. So fehlt die Möglichkeit zum kabellosen Laden, ebenso ein automatischer Frontlichtsensor. Auch die Speicherkapazität ist halbiert.

Die Bildschirmtechnik unterscheidet sich ebenfalls in Details. Bei der Darstellung von Schwarzweiß-Inhalten erreicht der Kindle Colorsoft eine Auflösung von 300 ppi, die farbige Darstellung reduziert diese auf 150 ppi. Dieser Wert reicht für die meisten Comics oder Kinderbücher aus, kann aber feine Details weniger präzise wiedergeben. Wer hauptsächlich Schwarzweiß-Bücher liest, findet im Kindle Paperwhite weiterhin das Gerät mit der höchsten Kontraststärke und den schnellsten Umblätterzeiten.

Kinderfreundliche Ausstattung und Extras

Der Kindle Colorsoft Kids ist speziell auf jüngere Nutzer zugeschnitten. Er wird mit einer stoßfesten Schutzhülle ausgeliefert und ist wie das Standardmodell wasserdicht nach IPX8-Zertifizierung. Zudem gewährt Amazon zwei Jahre Sorglos-Garantie, bei der im Schadensfall ein Austauschgerät bereitgestellt wird.

Käufer erhalten außerdem ein Jahr lang Zugang zu Amazon Kids+, einer Medienbibliothek mit Büchern, Hörspielen und Lerninhalten für Kinder.

Der Farbbildschirm kann gerade bei bunt illustrierten Inhalten Vorteile bringen. So lassen sich Comics, Magazine und Kinderbücher deutlich ansprechender darstellen als auf Geräten mit reiner Schwarzweiß-Anzeige.