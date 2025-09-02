Table Lamp 2 Pro: Matter-Leuchte mit integrierten JBL-Speakern

Mit der Table Lamp 2 Pro Sound by JBL haben die beiden Marken Govee und JBL ein Produkt vorgestellt, das Beleuchtung und Klang in einem Gerät vereint. Zielgruppe sind Nutzer, die sowohl Wert auf individuell anpassbares Licht als auch auf raumfüllenden Sound legen.

Lichtsteuerung mit kurzen Reaktionszeiten

Die Lampe nutzt nach Angaben der Anbieter einen neuen Algorithmus, der es ermöglicht, dass die Lichteffekte innerhalb von 32 Millisekunden auf Musik reagieren. Dadurch sollen Licht und Klang eng miteinander verbunden sein. Für die visuelle Gestaltung stehen 210 LEDs zur Verfügung, die in Helligkeit und Farbtemperatur angepasst werden können. Anwender haben die Wahl zwischen mehr als 100 voreingestellten Szenen und der Möglichkeit, eigene Kombinationen zu erstellen.

Die Helligkeit erreicht bis zu 600 Lumen, der Farbtemperaturbereich reicht von 2700 bis 6500 Kelvin. Damit lässt sich das Gerät sowohl für stimmungsvolle Beleuchtung als auch für die alltägliche Raumbeleuchtung nutzen.

Klang aus JBL-Lautsprecher und kabelloser Betrieb

Für die Audioausgabe setzt Govee auf einen Lautsprecher, der in Zusammenarbeit mit JBL entwickelt wurde. Der 2,5-Zoll-Lautsprecher soll auch bei höherer Lautstärke eine klare Wiedergabe ermöglichen. Ein integrierter Equalizer-Algorithmus passt den Klang automatisch an. Werden zwei Lampen miteinander verbunden, entsteht über eine 5,8-Gigahertz-WLAN-Verbindung ein Stereo-Effekt.

Der Akku besitzt 5.200 mAh und ermöglicht bis zu viereinhalb Stunden kabellosen Betrieb. Durch das 360-Grad-Design kann die Lampe unabhängig von der Position im Raum genutzt werden. Die Steuerung erfolgt über die Govee-Home-App, die auch Automatisierungen und Timer bereitstellt. Zusätzlich ist die Lampe mit Alexa, Google Assistant und dem Smart-Home-Standard Matter kompatibel. Damit kann sie in bestehende Systeme integriert werden.

Die Govee Table Lamp 2 Pro Sound by JBL ist ab sofort zum Listenpreis von 169,99 Euro erhältlich, bei Amazon gilt zur Einführung ein Couponpreis von 153,99 Euro.