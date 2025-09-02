S10: Bluetooth-Lautsprecher, Nachtlicht und Einschlafhilfe

Wo wir es doch gerade mit der Kombi aus Lampe und Lautsprecher zu tun hatten. Es geht auch ganz anders: Der S10 ist kein brandneues Modell, sondern schon seit dem vergangenen Herbst erhältlich. Offizielle Presseunterlagen liegen uns nicht vor, und auch zum Hersteller haben wir keine weiteren Informationen. Dennoch haben wir gerade ein Modell des Bluetooth-Lautsprechers geordert. Die verspielte Hardware-Gestaltung hat bei uns einfach die richtigen Knöpfe gedrückt.

Auf den ersten Blick erinnert der S10 an den YOTO Kindermusik-Lautsprecher und bietet insgesamt 14 Tasten sowie Dreh- und Schieberegler an. Mit diesen lassen sich nicht nur verschiedene Lichtfarben einstellen, sondern auch Hintergrundgeräusche zum Einschlafen und ein Timer konfigurieren.

Lautsprecher, Licht und Geräuschgenerator

Der Speaker misst 18 × 8 × 7 Zentimeter, wiegt rund 650 Gramm und kombiniert die Eigenschaften eines klassischen Bluetooth-Lautsprechers mit denen einer Nachttischlampe. Der S10 vereint mehrere Funktionen in einem kompakten Gerät: Neben der drahtlosen Musikwiedergabe über Bluetooth 5.3 lassen sich elf verschiedene Lichtfarben einstellen, die entweder farbig oder als warmes, dimmbares Nachtlicht genutzt werden können.

Zur Nutzung als Einschlafhilfe stehen acht Geräusche zur Verfügung, darunter Regen, Meeresrauschen, Vogelzwitschern oder Lagerfeuerknistern. Diese Klänge können auch miteinander kombiniert werden, sodass sich individuelle Hintergrundgeräusche erstellen lassen. Die Bedienung erfolgt über Regler und Schalter, mit denen Lautstärke und Helligkeit stufenlos angepasst werden.

Technische Eckdaten und Einsatzmöglichkeiten

Der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 2.600 mAh und ermöglicht, abhängig von Lautstärke und Lichtintensität, eine Wiedergabe von bis zu 60 Stunden. Die Lautsprecherleistung ist mit 10 Watt angegeben und eignet sich vor allem für Hörbücher, Hörspiele und leise Musik im Alltag.

Praktisch ist die Timer-Funktion, die sich flexibel zwischen fünf und 180 Minuten einstellen lässt. Damit kann das Gerät automatisch abgeschaltet werden, nachdem es eine gewünschte Zeit aktiv war. Durch diese Kombination bietet sich der S10 vor allem als Einschlafhilfe an.