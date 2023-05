Das Kindle-Geheimnis: Warum man stets die Kids-Edition kaufen sollte

Was die Preisunterschiede angeht, fallen Hülle, Sorglos-Garantie und Kids+-Abo an der Kasse fast gar nicht auf. Das reguläre Kindle kostet ohne Werbung 109,99 Euro. Das Kindle Kids 119,99 Euro. Das Kindle Paperwhite mit 16 GB kostet ohne Werbung 169,99 Euro. Das Kindle Paperwhite Kids mit 16 GB kostet sogar identische 169,99 Euro.

Sowohl das reguläre Kindle als auch das Kindle Paperwhite lassen sich beide in einer Kids-Ausgabe bestellen. Diese unterscheidet sich preislich nur minimal von den normalen Geräten ohne Werbung, bietet dafür aber drei Vorteile an:

