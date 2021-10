Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im November 2021

Nach Disney+, Netflix und dem ZDF haben wir jetzt auch die Liste mit den Neuzugängen bei Prime Video im kommenden Monat parat. Von November an lassen sich knapp 40 Film- und Serienproduktionen als Neuzugang über das Prime-Abo streamen. Unter anderem sechs Harry Potter-Filme und die polarisierende Doku-Serie „Unzensiert“ über den Deutsch-Rapper Anis ‚Bushido‘ Ferchichi.

Amazon will hier ein Porträt eines der „erfolgreichsten und umstrittensten Künstlers Deutschlands“ zeichnen:

Prime-Mitglieder bekommen nicht nur Einblicke in den Aufstieg des Rappers Bushido, sondern lernen auch den Familienvater Anis „Bushido“ Ferchichi kennen. Neben seinen Gold- und Platinalben brachten ihn in den letzten Jahren vor allem Konflikte mit dem Gesetz und die Verbindung zum organisierten Verbrechen in die Schlagzeilen. Insbesondere der Prozess, bei dem er zu der Zusammenarbeit mit einem Berliner Clan-Chef vor Gericht aussagte, brachte den Rapper vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Folge: seit fast drei Jahren leben Anis „Bushido“ Ferchichi und seine Familie unter Polizeischutz. Die Serie taucht tief in das Familienleben ein, das Produktionsteam hat Anis und Anna-Maria über zwei Jahre begleitet – inklusive aller Höhen, wie dem gemeinsamen Familienurlaub, aber auch den Tiefen.