Magic Keyboard mit Touch ID: Erstmals für 129 Euro

Die neue Tastatur ist erst seit Anfang August auch im Einzelverkauf erhältlich, lässt sich ohne begleitenden iMac aber ausschließlich in Silber ordern. In Grün, Gelb, Orange, Rosé, Violett und Blau kann die Tastatur nur zusammen mit Apples Desktop-Rechnern bestellt werden.

Die externe Zusatz-Tastatur lässt sich in Kombination mit allen Macs einsetzen, die über Apple Prozessoren verfügen – zwar ist die Nutzung theoretisch auch an Macs mit Intel-Prozessoren möglich, an diesen kann die Touch ID-Funktion zur Nutzer-Autorisierung per Fingerabdruck jedoch nicht eingesetzt werden.

