Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Mai 2022

Night Sky: Irene und Franklin York haben ein Geheimnis: eine Kammer, die in ihrem Garten vergraben liegt und zu einem verlassenen Planeten führt. Als ein rätselhafter junger Mann auftaucht, wird das ruhige Dasein der Yorks auf den Kopf gestellt und die mysteriöse Kammer, die sie so gut zu kennen glaubten, erweist sich als so viel mehr, als sie für möglich gehalten hätten. Mit Sissy Spacek und J.K. Simmons.

Bang Bang Baby: Das Kriminaldrama Bang Bang Baby spielt im Jahr 1986: Darin verändert sich das norditalienische Kleinstadt-Leben der 16-jährigen Alice schlagartig, als sie erfährt, dass ihr vermeintlich toter Vater noch immer am Leben ist. Aus Liebe zu ihm stürzt sich Alice kopfüber in die gefährliche Welt organisierter Kriminalität und lässt sich verführen vom Charme des Verbrechens.

