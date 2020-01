Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Februar 2020

Netflix hat seine Liste bereits abgeliefert, das ZDF die anstehenden Mediathek-Highlights kommuniziert, heute nun liefert auch der hierzulande populärste Video-Streaming-Dienst sein Februar-Programm ab.

Amazon tritt im kommenden Monat mit 30 neuen Filmen und Serien an. Im Gepäck unter anderem die erste Staffel „Hunters“ mit Al Pacino, die finale Staffel „Pastewka“ und Staffel 1 und 2 des US-Erfolgs „The Handmaid’s Tale“.

Über das Amazon Original Hunters schreibt der Online-Händler:

New York, 1977 – eine bunt gemischte Truppe von Nazi-Jägern, die sogenannten „Hunters“, haben entdeckt, dass in ihrer Gesellschaft hunderte ehemals hochrangiger Nazi-Beamte leben und sich verschwören, um ein Viertes Reich in den USA zu gründen. Das Team der Jäger startet in seine blutige Mission, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen und ihre erneuten Genozid-Pläne zu vereiteln.

Die Amazon Original Serie von Serienschöpfer David Weil zeigt OSCAR®-Gewinner Al Pacino in der Hauptrolle des Meyer Offerman und wird von OSCAR-Preisträger Jordan Peele produziert.