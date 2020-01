Video-Überblick: Die Netflix-Neuzugänge im Februar 2020

Netflix hat uns die Liste der für den kommenden Monat geplanten Neuzugänge übermittelt. Insgesamt landen im Januar 38 neue Filme und Serien aus Eigenproduktion sowie 26 neue Lizenztitel in der digitalen Flatrate-Videothek.

Als Highlights hebt Netflix für den zweiten Monat des noch jungen Jahres unter anderem die neue Serie „Locke & Key“ sowie die zweite Staffel „Narcos: Mexico“ hervor.

Mit dem ersten deutschen Netflix Film Isi & Ossi wird es zum Valentinstag übertrieben romantisch, aber im Netflix Style! Die Milliardärstochter Isi aus Heidelberg trifft auf den von Geldsorgen geplagten Boxer Ossi aus dem Nachbarort Mannheim. Chaos im Leben des jeweils Anderen ist vorprogrammiert. Mit der Fortsetzung von To All the Boys I Loved Beforebleibt es romantisch – der zweite Teil mit Lana Condor und Noah Centineo, To All the Boys: P.S. I Still Love You, startet am 12. Februar.

Am 7. Februar beginnt Locke & Key, ein Mix aus Coming-of-Age und Mystery basierend auf der Bestseller-Comicreihe von Joe Hill und Gabriel Rodríguez. Die drei Geschwister Locke ziehen, nachdem ihr Vater unter mysteriösen Umständen ermordet wurde, zurück in ihr Elternhaus, das voller magischer Schlüssel mit einzigartigen Kräften steckt.

Am 5. Februar gibt es mit der vierten Staffel von Outlander Serien-Nachschub. Die Meisterwerke von Studio Ghibli sorgen zudem für Magie im kalten Februar: Das Schloss im Himmel und Mein Nachbar Totoro – ab dem 1. Februar.