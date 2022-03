Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im April 2022

Bei „Bang Bang Baby“ handelt es sich um ein Kriminaldrama, das im Mailand der späten 1980er-Jahre spielt. „Outer Range“ (unser Titelbild) ist eine Science-Fiction-Produktion um einen Rancher in Wyoming und dessen Begegnung mit einem geheimnisvollen Wesen und das Drama „Wolf like me“ ist eine Beziehungsgeschichte mit Josh Gad und Isla Fisher.

Als Highlights unter den hauseigenen Original-Produktionen und Exklusives bewirbt Amazon für den April den Start der Serien „Wolf like me“, „Bang Bang Baby“ und „Outer Range“ sowie die dritte Staffel der Comedy „LOL: Last One Laughing“.

