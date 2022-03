ZDF Mediathek: Die Highlights im April 2022

Eine Familienrichterin am britischen High Court of Justice in London muss entscheiden, ob ein schwerkranker, noch nicht volljähriger Zeuge Jehovas gegen seinen Willen gerettet werden darf. Mehr Infos .

Am 10. April gehen die erste und zweite Staffel der Kultserie „Die Wicherts von nebenan“ online. Es folgen am 14. April die vier „Otto“-Filme, am 15. April neun Edgar Wallace-Klassiker sowie am 18. April die sechsteilige „Silas“-Reihe. Mehr Infos .

Die fernab jeglicher Zivilisation mit ihrer Mutter aufgewachsene Kim möchte die Welt kennenlernen, was eine Kette an katastrophalen Ereignissen auslöst. Mehr Infos .

Insert

You are going to send email to