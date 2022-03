Neu auf Disney+: Das läuft im April 2022

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat uns heute mit einer Übersicht der im April anstehenden Neuerscheinungen versorgt. Diese lassen sich seit dem Jahreswechsel übrigens auch über Apples SharePlay-Funktion betrachten und so gemeinsam mit Freunden streamen, auch wenn diese sich an einem anderen Ort befinden.

Insert

You are going to send email to