Cloud-Speicher: WEB.DE und GMX bieten wieder 1TB für 1 Euro

GMX und WEB.DE bieten gemeinsam mit einem Benutzerkonto beziehungsweise der Registrierung zu ihren E-Mail-Angeboten in begrenztem Rahmen kostenlosen Online-Speicher an. Kostenpflichtig lassen sich dann zu den regulären Preisen Kontingente zwischen 50 GB für einen Euro monatlich und einem Terabyte zu 10 Euro monatlich hinzubuchen.

Natürlich müsst ihr damit verbunden im Kopf behalten, dass die beiden Anbieter auf diese Weise auch dauerhafte Abonnenten für ihren Onlinespeicher gewinnen. Lest also das Kleingedruckte und setzt im Zweifel einen Kalendereintrag passend zur Kündigungsfrist. Positiv ist in jedem Fall, dass ihr zwar für die ersten zwölf Monate, also solange der Aktionspreis gilt, gebunden seid, dann aber jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündigen könnt.

