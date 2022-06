Amazon Prime: Preiserhöhung für Deutschland wird vorbereitet

In den zurückliegenden zwei Wochen hat Amazon sowohl die Preise des hauseigenen Musik-Streaming-Angebotes „Amazon Music Unlimited“ als auch die Preise der Unterhaltungsflatrate für Kinder „Amazon Kids+“ teils deutlich angehoben. Prime-Abonnenten zahlen seit gestern etwa 66 Prozent mehr für einen Monat „Amazon Kids+“. Nun scheint der Online-Händler eine Preiserhöhung für das Prime Abonnement vorzubereiten.

Noch gelten die regulären Preise

So hat der Online-Händler heute seine Amazon Prime-Teilnahmebedingungen aktualisiert und gibt an diese präzisiert zu haben, um nun noch ausführlicher darüber informieren zu können: „[…] wie und wann wir Änderungen an diesen Bedingungen, an unserem Prime-Service oder an den Konditionen für die Prime-Mitgliedschaft vornehmen können.“

Voraussetzungen für Preiserhöhungen formuliert

Umgeschrieben hat Amazons Rechtsabteilung dabei vor allem Abschnitt 5 der Prime-Teilnahmebedingungen, der sich mit Änderungen an den Teilnahmebedingungen auseinandersetzt. Dieser erhält nun zusätzliche Informationen darüber, welche Voraussetzungen herrschen müssen, damit Amazon die Bedingungen oder den Prime-Service selbst ändern kann.

Der gänzlich neue Punkt 5.2 beschreibt dabei unter welchen Voraussetzungen die Mitgliedsgebühr für die Prime-Mitgliedschaft angepasst werden kann. Hier zitieren wir einfach mal den ersten Satz:

Wir sind berechtigt, die Mitgliedsgebühr nach billigem Ermessen und sachlich gerechtfertigten sowie objektiven Kriterien anzupassen.

Punkt 5.3 erklärt nun, nach welcher Frist Änderungen in Kraft treten und wie lange man diesen Wiedersprechen kann. Spoiler: 30 Tage.

Urteil gegen willkürliche Preisanpassungen

Im Licht der kürzlich durchgeführten Prime-Preiserhöhung in den USA wird damit klar, was Amazon hier vorbereitet. Der Online-Händler hat aus dem Netflix-Urteil gelernt, mit dem das Landgericht Berlin die flexible Preisanpassungsklausel des Streaming-Anbieters abgeräumt hatte und diesen dazu verdonnerte klarer zu formulieren, unter welchen Voraussetzungen die Mitgliedsgebühren angehoben werden können.

Dies hat Amazon nun getan und ist jetzt bereit nach „Amazon Music Unlimited“ und „Amazon Kids+“ auch den Preis für Amazon Prime zu erhöhen.