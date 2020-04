Amazon Photos: Mac-App in Version 7.0 – das ist neu

Was viele Prime-Mitglieder nicht wissen: Wer für die kostenfreie Lieferung und den Prime Video-Zugriff zahlt, kann zusätzlich auch unbegrenzt viele Fotos auf Amazons Cloud-Server laden und so ein Online-Backup der eigenen Bilder-Sammlung anlegen.

Damit die Sicherung nicht manuell erstellt werden muss, sondern neue Fotos automatisch in die Cloud geschoben werden, bietet der Online-Händler die Mac-Applikation Amazon Photos an. Der Gratis-Download liegt jetzt in Ausgabe 7 vor.

Das Menüleisten-Tool, mit dessen Hilfe ihr einzelne Ordner oder auch die ganze Mediathek der Fotos.app mit eurem Amazon Photos-Konto synchronisieren könnt, hat ihren Support für Windows 7 gestrichen und führt auf dem Mac die folgenden neuen Funktionen ein.

Amazon Photos: Das ist neu in Version 7

Greifen Sie über das neue Navigationsmenü auf alle Funktionen der Amazon Photos-App zu.

Ein neues Erscheinungsbild der Registerkarte „Datensicherung“, damit Sie all Ihre Uploads jederzeit sehen können.

Starten Sie Ihre Uploads, indem Sie Ihre Inhalte in das Fenster ziehen.

Entscheiden Sie, wo Ihre Inhalte gespeichert werden sollen.

Nutzt ihr Amazons Speicher und die Photos App auf dem Mac, könnt ihr zudem das iOS-Pendant zum Zugriff auf die so gesicherten Bilder installieren.

Die Mac-App Amazon Photos

Amazon Photos im Web