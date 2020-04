Bald gratis auf Apple TV+: Fraggle Rock – Rock On!

Die neu auf Apple TV+ verfügbare Serie „Fraggle Rock – Rock On!” ist zwar noch nicht in Deutschland gelandet, dürfte zum hiesigen Start in Apples Streaming-Portal aber durchaus sehenswert sein.

Nicht nur wegen der obligatorische Portion Nostalgie, die die von Apple fortan immer Dienstags ausgegebenen Folgen der Puppensendung begleitet, sondern auch wegen der ungewöhnlichen Aufzeichnung.

In Übereinstimmung mit den amerikanischen „Safer at Home„-Richtlinien zur Bekämpfung von des Coronavirus wird „Fraggle Rock“ – Rock On!“ auf iPhone 11-Modellen in den Häusern des Produktionsteams und einzelner Künstler aus den ganzen USA gedreht.

Die geliebten Stars der klassischen 80er-Jahre-Serie – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley und Onkel Traveling Matt – treffen sich wieder für neue Geschichten und klassische Fraggle-Songs, die allen zeigen, wie wir alle durch Freundschaft verbunden sind. Die Fraggles mögen sich zwar in verschiedenen Teilen der Fraggle Rock-Höhlen aufhalten, aber sie können immer noch Wege finden, gemeinsam Spaß zu haben, mit Musik, Albernheiten, besonderen Gästen und natürlich der Hilfe von Geräten, die von den fleißigen Doozers – liebevoll Doozertubes genannt!

Apple hat angekündigt neue Mini-Episoden fortan weltweit im Wochentakt freigeben zu wollen.