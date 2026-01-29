Zugang nur per Face ID: OpenAI arbeitet an sozialem Netzwerk

OpenAI arbeitet offenbar an einem eigenen sozialen Netzwerk, das sich klar von bestehenden Plattformen abgrenzen soll. Das Projekt befindet sich nach bisherigen Informationen noch in einer sehr frühen Phase und wird von einem kleinen Entwicklerteam vorangetrieben.

Im Mittelpunkt steht der Versuch, Bots und automatisierte Konten konsequent auszuschließen und soziale Interaktionen wieder stärker an reale Personen zu binden. Damit greift OpenAI ein Problem auf, das viele große Plattformen seit Jahren begleitet.

Zugang nur per Face ID

Wie ein Bericht von Forbes schildert, denkt OpenAI über eine Form der sogenannten Personenverifikation nach, bei der Nutzer ihre Identität über biometrische Verfahren nachweisen müssten. Diskutiert wird demnach unter anderem der Einsatz von Apples Face ID oder eines Systems zur Iris-Erfassung, das eine eindeutige Zuordnung zu einer realen Person ermöglichen soll.

Im Unterschied zu gängigen Methoden wie Telefon- oder E-Mail-Bestätigungen würde dieser Ansatz direkt an körperliche Merkmale anknüpfen. Ziel wäre es, Bot-Netzwerke strukturell auszuschließen. Gleichzeitig weisen Datenschutzexperten auf Risiken hin, da biometrische Daten dauerhaft sind und bei Missbrauch nicht ersetzt werden können.

Fokus auf echte Nutzer

Bislang ist offen, wie ein solches Netzwerk in das bestehende Angebot von OpenAI eingebettet werden könnte. Naheliegend wäre eine Verbindung zu KI-Werkzeugen, mit denen sich Inhalte wie Bilder oder Videos erstellen lassen. Stichwort: Meta Vibes.

Vergleichbare Funktionen sind bei etablierten Plattformen bereits verfügbar. Der Markt ist zudem stark umkämpft. Neben X konkurrieren, Bluesky, Mastodon, Threads sowie Instagram und TikTok um Reichweite und Aufmerksamkeit.

Der mögliche Einstieg von OpenAI erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Bot-Probleme, insbesondere bei X, wo der Abbau von Moderationsstrukturen die Situation verschärft hat. Eine offizielle Bestätigung oder einen Zeitplan gibt es bislang nicht.