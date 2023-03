Der kostenfreie Streaming-Dienst ist vollständig werbefinanziert und setzt auf Reklameunterbrechungen die in Anzahl und Umfang unter denen des deutschen Privatfernsehens liegen. Der Katalog von Amazon Freevee wird monatlich um Neuzugänge ergänzt und bietet mehrere Serien- und Film-Inhalte exklusiv an.

Der Onlinehändler Amazon baut die Verfügbarkeit seines kostenfreien Video-Streaming-Dienstes Amazon Freevee weiter aus. Nach dem Debüt in den Vereinigten Staaten, hier ging Amazon Freevee 2019 noch unter dem Namen „IMDb Freedive“ beziehungsweise „IMDb TV“ an den Start, und den Premieren in Großbritannien und Deutschland während des vergangenen Jahres, folgt Österreich jetzt als vierte Region.

Seit August in Deutschland Amazon Freevee: Gratis-Streaming jetzt auch in Österreich

