Neu von Satechi: Sechs Zusatz-Anschlüsse für das iPad

Andere No-Name-Docks die ebenfalls 6-in-1-Anschlüsse bereitstellen werden bereits für um die 35 Euro, und damit gerade mal für halb so viel Geld wie das Satechi-Modell, in mehreren unterschiedlichen Varianten angeboten. Mitunter finden sich zu den Preisen um die 40-Euro-Marke auch 7-in-1- bzw. 8-in-1-Hubs.

Der HDMI-Port, der den direkten Anschluss externer Monitore ermöglicht, bietet eine maximale Auflösung von 4K bei einer Bildwiederholrate von 60 Hz an. Der Ladeanschluss ist in der Lage Ladeleistungen von maximal 60 Watt an das Apple Tablet durchzureichen.

Um auch am Mac eingesetzt werden zu können, lässt sich das Hub auch mit einem zusätzlichen USB-C-Kabel betreiben. Die Verlängerung liegt dem Lieferumfang des spacegrauen Accessoire bei. In das iPad wir die Porterweiterung direkt eingesteckt.

