Amazon bestätigt: 600 China-Anbieter wegen Betrugs gesperrt

Die Amazon-Maßnahmen haben keinesfalls nur unbekannte Marken und Anbieter getroffen, sondern mit wie Aukey, Mpow, RavPower oder Choetech auch Firmen, die uns nicht nur gut geläufig sind, sondern in der Vergangenheit auch durchaus gute Produkte zu attraktiven Preisen im Portfolio hatten. Die schlechten Bewertungen dürften allerdings auch hier nicht von ungefähr gekommen sein. So konnte man in den vergangenen Jahren über zahlreiche Marken hinweg die Entwicklung verfolgen, dass sich deren Produktangebot beinahe ins Unendliche erweitert hatte und es damit verbunden kaum noch möglich war, zwischen den durchaus weiter vorhandenen guten Angeboten und billigstem Ramsch zu unterscheiden.

Amazon will mit diesen Maßnahmen insbesondere gegen betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Rezensionssystem der eigenen Handelsplattform vorgehen. Die gesperrten Anbieter lobten beispielsweise Belohnungen für gute Bewertungen aus oder boten Nutzern, die aufgrund eigener Erfahrungen schlechte Bewertungen vergeben hatten, konkret eine „Entschädigung“ an, wenn sie diese Beurteilung korrigierten oder entfernten.

