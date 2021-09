Alltag Apple-News: Gekaufte Leaks, Doppelagenten und ausscheidenden Redakteure

Apple beobachten, Produkt-Neuveröffentlichungen begleiten und die zugehörige Hard- und Software-Landschaft im Blick behalten. Was wir auf ifun.de für deutschsprachige Leserinnen und Leser machen, die unser Insel-Interesse teilen, übernimmt in den Vereinigten Staaten unter anderem das auf Apple spezialisierte Portal 9to5mac.com.

Dieses hat mit Michael Steeber im laufenden Monat nicht nur einen wichtigen Redakteur, sondern gleichzeitig auch einen der kompetentesten Apple-Retail-Experten im Netz verloren. Steeber, der sein Ausscheiden auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter öffentlich gemacht hat, sorgte dabei mit einem zweideutigen Hinweis für spitze Ohren in der Branche.

After much reflection, I’ve decided to end my time at 9to5Mac. It wasn’t an easy decision. Empathy and integrity are always at the center of my work, and I felt this move was the best way to ensure that stays true. pic.twitter.com/DP3d37zgHW

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) September 1, 2021