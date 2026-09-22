Anker Nano: Neue Schreibtisch-Zentrale mit 10 Ports und Display

Ankers zur IFA angekündigter Nano USB-C Hub ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Das 10-in-1-Modell kostet 99,99 Euro und kombiniert klassische Docking-Funktionen mit einem kleinen Display. Dieses zeigt Portbelegung, Ladeleistung, Datenraten und die Gerätetemperatur an.

Eigene Bilder lassen sich als Diashow hinterlegen, per Doppeltipp startet zudem ein konfigurierbarer Fokus-Timer.

Bereits Anfang September hatte Anker den Hub zusammen mit weiteren Ladeneuheiten vorgestellt. Damals war von HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 und Unterstützung für hohe Bildraten die Rede. Die jetzt verfügbare Produktseite liefert dazu weitere Details.

Zwei schnelle Displays nur unter Bedingungen

Über HDMI und DisplayPort lässt sich ein einzelner Monitor mit bis zu 4K bei 144 Hertz oder 2K bei 240 Hertz ansteuern. Zwei externe Displays sollen ebenfalls mit 2K und 240 Hertz möglich sein. Dafür verlangt Anker allerdings einen USB-C-Anschluss mit DisplayPort 2.1 und DSC 3:1.

Zur Anschlussausstattung gehören USB-C und USB-A mit jeweils bis zu 10 Gbit/s, zwei weitere USB-A-Ports mit 5 Gbit/s, Gigabit-Ethernet sowie Steckplätze für SD- und microSD-Karten. Über den PD-Eingang nimmt der Hub bis zu 100 Watt entgegen und kann angeschlossene Rechner mit bis zu 80 Watt versorgen. Ein Netzteil liegt nicht bei. Anker empfiehlt für die volle Leistung mindestens 65 Watt.

Display dient auch als Bedienoberfläche

Das integrierte Display ist mehr als eine reine Statusanzeige. Per Web-Oberfläche lassen sich unter anderem Bildschirmschoner und Fokus-Timer anpassen, die App übernimmt zusätzlich Foto-Slideshows und Firmware-Updates. Direkt am Gerät stehen Tipp- und Druckgesten für Bildschirmwechsel, Timer, Displayabschaltung und Werksreset bereit.

Amazon listet den Hub aktuell für 99,99 Euro. Das Gehäuse ist so ausgelegt, dass rund 80 Prozent der Anschlüsse nach hinten weisen. Ein fest integriertes, 70 Zentimeter langes Host-Kabel soll die Platzierung auf dem Schreibtisch erleichtern. Unterstützt werden Windows 10 und 11 sowie macOS.



