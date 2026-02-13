Nach Überwachungskritik: Amazon rudert bei Ring-Kameras zurück

Der zu Amazon gehörende Smart-Home-Anbieter Ring, der auch hierzulande vor allem durch seine Türklingel-Kameras bekannt ist, hat die angekündigte Integration mit dem Überwachungsdienstleister Flock Safety gestoppt. Nach Angaben des Unternehmens sei die Umsetzung aufwendiger als erwartet gewesen.

Kritik an Behördennähe

Die Schnittstelle sei nie gestartet worden, Kundenvideos seien nicht weitergegeben worden. Vorausgegangen waren öffentliche Proteste und Zweifel an der Nähe des Projekts zu staatlichen Sicherheitsbehörden.

Die im Oktober 2025 angekündigte Kooperation stieß zuletzt auf Widerstand, weil Flock Safety Berichten zufolge mit Polizeibehörden arbeitet und auch die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE Zugriff auf Kameranetze erhalten haben sollen.

In sozialen Netzwerken entstand der Eindruck, Ring könne darüber indirekt Inhalte an Behörden weiterleiten. Zwar betont Ring, dass dies technisch nicht erfolgt sei, dennoch verschärfte die Debatte das Misstrauen, auch wegen früherer Polizeikooperationen des Anbieters.

Werbespot zeigt flächendeckenden Überwachung

Zusätzliche Kritik löste ein Werbespot aus, der während des Superbowls ausgestrahlt wurde und eine neue Suchfunktion zeigte. Die Darstellung vieler Kameras, die Straßenzüge erfassen, nährte Befürchtungen einer flächendeckenden Überwachung. Parallel führte Ring eine Gesichtserkennungsoption ein, die freiwillig nutzbar ist und Benachrichtigungen präziser machen soll.

Community-Requests-Feature bleibt

Ring hält dennoch am Programm Community Requests fest. Es erlaubt Nutzern, auf Anfragen der Polizei freiwillig Videomaterial bereitzustellen oder diese zu ignorieren. Das System wurde als Nachfolger eines früheren Modells eingeführt, das wegen fehlender richterlicher Kontrolle kritisiert worden war.

Ring beschreibt das Community-Requests-Feature im offiziellen Hilfebereich des Unternehmens.