Über Icons, Apps, Fenster oder Titel
AltTab für macOS in Version 8.0: Freeware für schnellen Fensterwechsel
Die Open-Source-Anwendung AltTab für macOS liegt seit wenigen Tagen in Version 8.0 vor. Seit dem Versionssprung auf Ausgabe 7, den wir im Oktober 2024 auf ifun.de besprochen haben, wurde die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt.
Die aktuelle Hauptversion bündelt zahlreiche Detailverbesserungen, die vor allem Stabilität, Darstellung und Reaktionsgeschwindigkeit betreffen. AltTab richtet sich weiterhin an Nutzer, die den Wechsel zwischen Anwendungen und Fenstern stärker an die von Windows bekannte Arbeitsweise anlehnen möchten.
Verbesserte Darstellung und moderne macOS-Technik
Mit Version 8 setzt AltTab bei aktuellen macOS-Versionen auf Apples ScreenCaptureKit. Diese systemnahe Technik sorgt für präzisere und flüssigere Vorschaubilder von Fenstern, sofern mindestens macOS 14 eingesetzt wird. Die Miniaturen reagieren schneller auf Änderungen und werden konsistenter dargestellt. Gleichzeitig wurde die Verarbeitung von App-Symbolen optimiert, sodass diese im Umschalter klarer und speicherschonender angezeigt werden.
Auch an der Oberfläche wurde weiter gefeilt. In den vergangenen Monaten wurden Schriftgrößen, Abstände und Animationen mehrfach angepasst, um die Lesbarkeit zu verbessern und unterschiedliche Bildschirmgrößen besser zu berücksichtigen.
Stabilität, Tempo und Feinschliff im Alltag
Ein Schwerpunkt der Entwicklung lag auf der Fehlerbehebung. Mehrere Probleme rund um Berechtigungsabfragen wurden beseitigt, darunter eingefrorene Dialoge oder unerwünschte Fokuswechsel. Auch das versehentliche Anzeigen bereits geschlossener Fenster gehört der Vergangenheit an. Parallel dazu wurde die interne Ereignisverarbeitung überarbeitet, um unnötige Rechenarbeit zu vermeiden und den Umschalter schneller einzublenden.
Begleitend dazu haben die Entwickler zahlreiche kleinere Verbesserungen umgesetzt, etwa bei der Gestensteuerung mit dem Trackpad, der Erkennung spezieller Fenster oder der Interaktion mit mehreren Bildschirmen und virtuellen Arbeitsflächen. Die Startzeit der App wurde ebenfalls verkürzt, indem bestimmte Hintergrundaufgaben verzögert ausgeführt werden.
Wie schon zuvor bleibt AltTab kostenlos verfügbar. Die aktuelle Version steht auf GitHub zum Download bereit.
Habe ich vor Jahren direkt geladen, sehr sehr gute App
Ich glaube, es gibt nur zwei Dinge, die ich im Vergleich zu Windows bei macOS vermisse: Alt+Tab auch innerhalb der gleichen App und Finder-Fenster, die einfach immer genau gleich groß sind.
Fenstermanagement. Das ist ja, soweit ich das beurteilen kann, de facto nicht vorhanden.
seit Jahren im Einsatz: Absolut genial … das würde man eigentlich build-in erwarten
Traurig das so etwas nicht im OS vorhanden ist…und einiges andere auch.
Aber wenn man das nicht kennt kann man es auch nicht vermissen (was es nicht besser macht).