AltTab für macOS in Version 8.0: Freeware für schnellen Fensterwechsel

Die Open-Source-Anwendung AltTab für macOS liegt seit wenigen Tagen in Version 8.0 vor. Seit dem Versionssprung auf Ausgabe 7, den wir im Oktober 2024 auf ifun.de besprochen haben, wurde die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt.

Die aktuelle Hauptversion bündelt zahlreiche Detailverbesserungen, die vor allem Stabilität, Darstellung und Reaktionsgeschwindigkeit betreffen. AltTab richtet sich weiterhin an Nutzer, die den Wechsel zwischen Anwendungen und Fenstern stärker an die von Windows bekannte Arbeitsweise anlehnen möchten.

Verbesserte Darstellung und moderne macOS-Technik

Mit Version 8 setzt AltTab bei aktuellen macOS-Versionen auf Apples ScreenCaptureKit. Diese systemnahe Technik sorgt für präzisere und flüssigere Vorschaubilder von Fenstern, sofern mindestens macOS 14 eingesetzt wird. Die Miniaturen reagieren schneller auf Änderungen und werden konsistenter dargestellt. Gleichzeitig wurde die Verarbeitung von App-Symbolen optimiert, sodass diese im Umschalter klarer und speicherschonender angezeigt werden.

Auch an der Oberfläche wurde weiter gefeilt. In den vergangenen Monaten wurden Schriftgrößen, Abstände und Animationen mehrfach angepasst, um die Lesbarkeit zu verbessern und unterschiedliche Bildschirmgrößen besser zu berücksichtigen.

Stabilität, Tempo und Feinschliff im Alltag

Ein Schwerpunkt der Entwicklung lag auf der Fehlerbehebung. Mehrere Probleme rund um Berechtigungsabfragen wurden beseitigt, darunter eingefrorene Dialoge oder unerwünschte Fokuswechsel. Auch das versehentliche Anzeigen bereits geschlossener Fenster gehört der Vergangenheit an. Parallel dazu wurde die interne Ereignisverarbeitung überarbeitet, um unnötige Rechenarbeit zu vermeiden und den Umschalter schneller einzublenden.

Begleitend dazu haben die Entwickler zahlreiche kleinere Verbesserungen umgesetzt, etwa bei der Gestensteuerung mit dem Trackpad, der Erkennung spezieller Fenster oder der Interaktion mit mehreren Bildschirmen und virtuellen Arbeitsflächen. Die Startzeit der App wurde ebenfalls verkürzt, indem bestimmte Hintergrundaufgaben verzögert ausgeführt werden.

Wie schon zuvor bleibt AltTab kostenlos verfügbar. Die aktuelle Version steht auf GitHub zum Download bereit.