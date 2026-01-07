IKEAs neue Lautsprecher: Diese Modelle und Preise sind angekündigt

IKEA bringt Anfang 2026 eine neue Generation von Lautsprechern und Lampenlautsprechern in den Handel, die wir erstmals im November gesichtet haben. Nach dem absehbaren Ende der SYMFONISK-Reihe bringt der Möbelkonzern damit erstmals vollständig eigenständig entwickelte Audioprodukte.

Zum Marktstart stehen mehrere Bluetooth-Lautsprecher, kombinierte Licht und Soundlösungen sowie ergänzendes Zubehör bereit. Die Preise bewegen sich je nach Produkt zwischen rund 12 und knapp 100 Euro.

Die neue Serie entstand in Zusammenarbeit mit der schwedischen Designerin Tekla Evelina Severin, die unter dem Namen Teklan arbeitet. Gestalterisch setzen die Produkte auf auffällige Farben und grafische Muster. Inhaltlich richtet sich das Angebot an Nutzer, die einfache Bluetooth-Technik ohne zusätzliche Bridge oder komplexe Einrichtung bevorzugen.

SOLSKYDD ab 49,99 Euro

Die wichtigste Neuheit ist die Lautsprecherfamilie SOLSKYDD. IKEA bietet hier drei unterschiedlich große Bluetooth-Lautsprecher an, die sich sowohl einzeln als auch gemeinsam nutzen lassen. Das kleinste Modell ist tragbar und für den flexiblen Einsatz gedacht. Die mittlere Variante kann wahlweise aufgestellt oder aufgehängt werden. Das größte Modell ist für die feste Wandmontage vorgesehen und lässt sich optional mit einem Bildschirm kombinieren.

Alle SOLSKYDD-Lautsprecher können drahtlos miteinander verbunden werden, sodass mehrere Geräte gleichzeitig Musik wiedergeben. Zusätzlich unterstützen sie Spotify Tap. Damit lässt sich die zuletzt gehörte Musik per Tastendruck fortsetzen, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen. Die Preise liegen bei 49,99 Euro für das kleine Modell, 69,99 Euro für die mittlere Ausführung und 99,99 Euro für die Wandversion.

KULGLASS und Zubehör

Neben klassischen Lautsprechern bringt IKEA mit KULGLASS auch Lampenlautsprecher auf den Markt. Diese kombinieren eine Lichtquelle mit einem integrierten Bluetooth-Lautsprecher. Zwei Farbvarianten sind vorgesehen, der Preis liegt jeweils bei 99,99 Euro. Ergänzend erscheint eine neu gestaltete Version der bekannten FADO-Tischleuchte für 19,99 Euro.

Abgerundet wird der Marktstart durch neue Farbvarianten des kompakten VAPPEBY-Bluetooth-Lautsprechers für rund 12 Euro sowie geflochtene Ladekabel unter den Namen LILLHULT, RUNDHULT und SITTBRUNN. Diese starten preislich bereits bei 1,50 Euro. Die gesamte Produktpalette soll im Laufe des Januar in allen IKEA Einrichtungshäusern und online verfügbar sein.