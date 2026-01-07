Netflix Jahresvorschau: Das sind die Serien- und Film-Highlights 2026

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat eine umfangreiche Vorschau auf das Programmjahr 2026 veröffentlicht und listet darin zahlreiche neue Serien und Filme, die im Laufe des Jahres starten sollen. Netflix setzt weiterhin auf eine Mischung aus bewährten Erfolgsformaten, internationalen Literaturadaptionen und neuen Stoffen.

Eine vollständige Übersicht aller angekündigten Filme stellt Netflix hier bereit. Die geplanten Serienproduktionen sind hier aufgeführt. Weitere Titel sollen im Jahresverlauf ergänzt werden. Eine gesonderte Übersicht zu Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist für Ende Januar angekündigt.

Serien: Bekannter Stoff und neue Staffeln

Im Serienbereich plant Netflix zahlreiche Fortsetzungen etablierter Formate. Dazu zählt die vierte Staffel von Bridgerton, die sich inhaltlich auf Benedict Bridgerton konzentriert. Ebenfalls fortgesetzt wird One Piece, dessen zweite Staffel die Reise der Strohhutpiraten in neue Regionen verlagert. Für Herbst 2026 ist zudem eine neue Staffel von Lupin angekündigt.

Mit Avatar: Der Herr der Elemente geht auch die Realverfilmung der Animationsserie in ihre zweite Staffel. Ergänzt wird das Angebot durch Literaturadaptionen wie Seven Dials, eine neue Miniserie nach einem Roman von Agatha Christie, sowie eine Serienumsetzung der Jo-Nesbø-Krimireihe um den Ermittler Harry Hole. Auch The Gentlemen erhält eine weitere Staffel, die an die Ereignisse der ersten Season anknüpft.

Filme: Zwischen Franchise und Originals

Im Filmbereich setzt Netflix 2026 sowohl auf bekannte Marken als auch auf abgeschlossene Stoffe. Mit Peaky Blinders: The Immortal Man erscheint ein Spielfilm, der die Geschichte um Tommy Shelby fortführt. Ebenfalls prominent besetzt ist Apex, ein Actionthriller, der in der australischen Wildnis angesiedelt ist.

Enola Holmes 3 mit Millie Bobby Brown

Internationale Aufmerksamkeit dürfte auch Narnia erhalten. Die Neuinterpretation des Fantasy-Stoffs entsteht unter der Regie von Greta Gerwig und soll zunächst im Kino und anschließend bei Netflix veröffentlicht werden. Ergänzt wird das Filmprogramm durch Thriller wie Here Comes the Flood sowie romantische Komödien und Jugendformate, darunter ein Abschlussfilm zur Heartstopper-Reihe.

Netflix selbst verweist auf die oben verlinkten Übersichtsseiten auf Tudum für weiterführende Informationen zu Startterminen, Inhalten und Besetzungen.