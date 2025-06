Altmarktgalerie: Apple-Beschäftigte in Dresden erhöhen den Druck

Mit einer öffentlichen Aktion haben Beschäftigte des Apple Stores Dresden am Montag erneut auf ihre Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht. Ab 13 Uhr versammelten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Eingang an der Wilsdruffer Straße, um im Rahmen einer „aktiven Mittagspause“ ein Zeichen zu setzen. Die Gewerkschaft ver.di begleitete die Aktion, die sich gezielt an die Unternehmensleitung richtete.

Waren schon 2024 aktiv: Beschäftigte des Apple Stores Dresden

Apple-Belegschaft weiter ohne Tarifvertrag

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Beschäftigten des Dresdner Stores eine Petition eingereicht. Die zentralen Forderungen damals: Eine nachträgliche Inflationsausgleichszahlung, Gespräche zur Arbeitszeitverkürzung und mehr Transparenz bei Gehaltsstrukturen und internen Bewertungen. Das Unternehmen reagierte damals ablehnend. Man sehe keinen Handlungsbedarf und wolle an individuellen Lösungen festhalten. Diese Haltung sorgte bei den Beteiligten für Unverständnis.

ifun.de hatte bereits im Juli 2024 über eine vergleichbare Aktion am selben Standort berichtet. Bereits im vergangenen Sommer bot ver.di den Beschäftigten eine gewerkschaftlich begleitete „aktive Pause“ an, um die Anliegen der Belegschaft öffentlich sichtbar zu machen.

“Sprecht endlich mit uns!” ver.di vor dem Apple Store Dresden

Über 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut Gewerkschaft die Petition damals unterzeichnet haben. Ein ernstzunehmender Dialog mit dem Management blieb jedoch auch nach dieser Aktion aus.

Altmarktgalerie: Nicht nur bei Apple Dresden wünscht man sich einen Tarifvertrag

Weitere Aktionen auch außerhalb Sachsens

Die aktuelle Veranstaltung reiht sich in ein breiteres gewerkschaftliches Engagement ein. So organisierte ver.di parallel auch vor dem Apple Store am Hamburger Jungfernstieg eine vergleichbare Kundgebung. Nach Angaben der Gewerkschaft sind ähnliche Maßnahmen auch an weiteren Standorten geplant. Ziel sei es, Apple-Beschäftigte bundesweit zu vernetzen und ihnen mehr Mitbestimmung im Arbeitsalltag zu ermöglichen.

Laut ver.di wäre ein Tarifvertrag ein sinnvoller Schritt, um die Interessen der Beschäftigten langfristig und verlässlich zu sichern. Bei anderen Handelsunternehmen sei dies längst üblich. Apple hingegen verweigere bisher einen solchen Schritt, obwohl der Konzern wirtschaftlich gut aufgestellt sei. Die Beschäftigten fordern daher weiterhin eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihren Anliegen.