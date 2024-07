ver.di vor dem Apple Store Dresden: “Sprecht endlich mit uns!”

Das, was am vergangenen Freitag vor der Dresdner Altmarkt-Galerie beobachtet werden konnte, war im engeren Sinne zwar noch keine gewerkschaftliche Maßnahme, darf aber als deutliches Signal aus gleicher Himmelsrichtung verstanden werden: Gewerkschaftsvertreter von ver.di boten den Beschäftigten vor Ort eine “aktive Pause” an, die von Informationsangeboten begleitet wurde, um den im Raum stehenden Forderungen der Filialmitarbeiter zusätzliches Gewicht zu verleihen.

Schwer enttäuscht von Apples Reaktion: Beschäftigte des Apple Stores Dresden

80% haben die Petition unterzeichnet

Die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dresdner Apple Stores hatte eine Petition unterzeichnet und diese mit Unterstützung der Gewerkschaft ver.di an die lokale Geschäftsleitung übergeben. In der Petition fordern die Beschäftigten die nachträgliche Zahlung der Inflationsausgleichsprämie, Gespräche über die Einführung einer 32-Stunden-Woche sowie mehr Transparenz, was die gezahlten Gehälter, ergänzende Zuschüsse und die regelmäßig durchgeführten Mitarbeiterbewertungen angeht.

Das Management von Apple wies diese Forderungen zurück und erklärte lediglich, dass man der Ansicht sei, keinen Nachbesserungsbedarf in den Stores ausmachen zu können und an individuellen Lösungen festhalten wolle. Ein Feedback, das bei Beschäftigten und Gewerkschaftern gleichermaßen auf Unverständnis stieß.

Apple geht nicht auf Forderungen ein

Wie Jens Uhlig, zuständiger Gewerkschaftssekretär im Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gegenüber ifun.de angibt, bewertet ver.di die aktive Pause als ausgesprochen positiv. Schon zuvor zeigte die Resonanz der Beschäftigten, dass ein spürbarer Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen herrscht. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereit, sich gemeinsam für ihre Forderungen einzusetzen.

Altmarkt-Galerie: Der Apple Store in Dresden zählt fast 100 Mitarbeiter

Diesen Willen hat ver.di mit der aktiven Pause nun zusätzlich unterstrichen. Die Kollegen vor Ort möchten nicht länger ignoriert werden und fordern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihren Anliegen – ein Feedback Apples ist bislang jedoch ausgeblieben.

Sollte Apple auch weiterhin nicht auf die Forderungen der Mitarbeitenden eingehen, dürfte das gewerkschaftliche Engagement zunehmen, nicht nur in Dresden.

Wir behalten die Angelegenheit im Blick.