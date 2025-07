Altersfreigaben im App Store künftig auch hierzulande korrekt

Apple hat damit begonnen, sein neues System für Altersfreigaben von Apps und weiteren Inhalten einzuführen. Die von Apple als „Schutzmaßnahmen für Kinder“ angekündigten Änderungen sollen mit der Freigabe der 26er-Betriebssysteme ab Herbst für alle Nutzer Anwendung finden. Ganz so freiwillig, wie es in der zu Jahresbeginn von Apple veröffentlichten Ankündigung klang, dürfte die Umstellung allerdings nicht geschehen.

Wir haben bereits im vergangenen Jahr festgehalten, dass Apple in diesem Bereich dringend nachbessern muss. In Frankreich und Australien hatte das Unternehmen bereits Sonderregelungen installiert, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.

Entwickler mussten schummeln

Hierzulande war eine Alterseinstufung ab 18 Jahren allerdings weiterhin nicht möglich, was dazu geführt hat, dass Inhalte, die nach dem europäischen PEGI-System (Pan European Game Information) oder durch die deutsche Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) erst ab 18 Jahren eingestuft sind, in den App Stores von Apple bereits für Nutzer ab 17 Jahren angeboten werden.

Die Verantwortung hat Apple dabei an die Entwickler abgeschoben. Genau genommen war es unter dem bisherigen System nämlich gar nicht möglich, in Deutschland ab 18 Jahren eingestufte Apps anzubieten. Der offiziellen Umrechnungstabelle von Apple zufolge müssten diese als „Unrated“ eingestuft sein und dürften daher nicht mehr über den App Store angeboten werden. Die Entwickler haben ihrerseits dann jedoch meist die Apple-Stufe „17+“ gewählt, ansonsten hätten Spiele wie Resident Evil oder verschiedene GTA-Teile hierzulande gar nicht in den App Store aufgenommen werden können.

Künftig eine Altersgruppe mehr

Mit dem neuen System sollen die Alterseinstufungen künftig korrekt erfolgen. Entwickler haben fortan die Möglichkeit, aus fünf statt zuvor vier Stufen für die Altersfreigabe zu wählen:

4+ Jahre – Keine anstößigen Inhalte.

– Keine anstößigen Inhalte. 9+ Jahre – Möglicherweise milde Zeichentrick- oder Fantasy-Gewalt, derbe Sprache, anzüglicher oder Grusel-Inhalt.

– Möglicherweise milde Zeichentrick- oder Fantasy-Gewalt, derbe Sprache, anzüglicher oder Grusel-Inhalt. 13+ Jahre – Möglicherweise milde medizinische Inhalte, Drogen- oder Alkoholverweise, sexuelle Inhalte, Nacktheit, realistische Gewalt oder simuliertes Glücksspiel.

– Möglicherweise milde medizinische Inhalte, Drogen- oder Alkoholverweise, sexuelle Inhalte, Nacktheit, realistische Gewalt oder simuliertes Glücksspiel. 16+ Jahre – Möglicherweise uneingeschränkter Webzugang, intensive reife Inhalte oder medizinische Themen.

– Möglicherweise uneingeschränkter Webzugang, intensive reife Inhalte oder medizinische Themen. 18+ Jahre – Möglicherweise echtes Glücksspiel, intensive simulierte Glücksspiele, starke Gewalt, Alkohol-, Drogen- oder Tabakverweise, sexuelle Inhalte oder Nacktheit.

Die neue Einstufung findet sich bereits in den Beta-Versionen von iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, visionOS 26 und watchOS 26 hinterlegt und wird von Herbst an für alle Nutzer der neuen Betriebssysteme verfügbar sein.