Alterseinstufung von Apps: Apple sollte auch in Deutschland nachbessern

Apple hat hierzulande weitgehend unbeachtet angekündigt, dass in den App Stores in Frankreich und Australien angebotene Anwendungen künftig auch mit der Altersfreigabe „18+“ versehen werden können. Dieses Thema dürfte auf kurz oder lang aber durchaus auch in Deutschland relevant werden. Bislang schert sich Apple in diesem Bereich nämlich nicht um regionale Standards, sondern setzt weltweit auf das in den USA übliche System.

Vermutlich ist es dem einen oder anderen von euch bereits irgendwo aufgefallen. Spiele wie das eben erst erschienene „Resident Evil 7 biohazard“ oder auch verschiedene Folgen von „Grand Theft Auto“, die vom europäischen PEGI-System (Pan European Game Information) und auch durch die deutsche Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) erst ab 18 Jahren eingestuft sind, werden in den App Stores von Apple als für Nutzer ab 17 Jahren geeignet angeboten.

Hintergrund ist die Tatsache, dass Apples System diese regionalen Stufen für die Alterszuweisung erstmal nicht unterstützt. Apple behilft sich stattdessen damit, dass den Entwicklern eine eine Tabelle zur „Umrechnung“ zur Verfügung steht, die allerdings einen für die Anbieter von als „18+“ klassifizierten Inhalten großen Haken enthält: Apple stuft solche Inhalte pauschal als „nicht klassifiziert“ ein und untersagt deren Angebot in den hauseigenen App Stores.

Entwickler müssen „18+“-Apps bei Apple falsch einstufen

In der Folge kommt man als Entwickler von solchen Spielen gar nicht umhin, diese bei Apple falsch als „17+“ anzumelden, was einem PEGI-Rating von „16+“ entspricht. Diese Praxis dürfte Apple keineswegs verborgen bleiben, das Unternehmen bewirbt die inkorrekt eingestuften Titel zum Teil ja auch aktiv selbst.

Die nun für die nächste Monate in Frankreich und Australien angekündigten Änderungen finden laut Apple in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen statt. Wünschenswert wäre, dass diese Umstellung für den gesamten EU-Raum erfolgt. Nicht, weil man jüngeren Spielern den Genuss dieser Titel vermiesen will, sondern um eine korrekte und einheitliche Umsetzung der zugrundeliegenden Regeln und somit auch mehr Klarheit für den Endverbraucher zu gewährleisten.