Battlefield 6: Enthüllungstrailer zum neuen Teil der Taktikshooter-Reihe

Zwar erschien mit Battlefield 1942 lediglich ein einziger Teil der beliebten Taktikshooter Serie auf dem Mac. Und abseits von Companion Apps schaffte es nur der Commander Modus aus Battlefield 4 eine Zeit lang auf das iPad. Dank Streamingdienste wie GeForce Now gibt es seit geraumner Zeit aber zumindest Alternativen zum Windows PC oder einer Spielekonsole.

Entsprechend wage ich als passionierter Spieler der Reihe gelegentlich auch hier den Blick über den Tellerrand und möchte euch diesmal auf den frisch veröffentlichten Enthüllungstrailer von Battlefield 6 hinweisen.

Ein kurzer Rückblick

Seit dem EA und DICE irgendwo nach 2016 mit Battlefield 1 den Faden verloren hatten, begann das Franchise seinen langen Leidensweg. Zwar folgten danach noch durchaus gute Spiele. Die Messlatte lag jedoch durch Vorgänger wie Bad Company 2, sowie Battlefield 3 und 4 ausgesprochen hoch. Und die Nachfolger hatten Schwierigkeiten an die Qualität der Vorgänger anzuknüpfen.

Das Management wie auch die Entwickler selber verrannten sich in fragwürdige Entscheidungen zu Modi, Gameplay und Balancing. Battlefield V bekleckerte sich mit seinem verspäteten Battle Royal Modus (Firestorm) nicht gerade mit Ruhm. Und in Battlefield 2042 bescherte uns der lieblos zusammengezimmerte Extraction Modus Hazard Zone anstelle des beliebten Klassensystems die unsäglichen Operator.

Nun stellt sich also die Frage, ob es Publisher EA und den Entwicklern bei DICE, Criterion, Motion und Ripple Effect gelingen wird den Weg zu den Wurzeln zurück zu finden. Die Ambitionen und der Anspruch an sich selbst sind auf jeden Fall riesig. Ob der große Wurf gelingen wird steht hingegen auf einem anderen Blatt. Zumindest das Konzept Hero Shooter ist aber diesmal vom Tisch.

Battlefield Labs

Positiv ist weiterhin zu vermerken, dass EA wieder auf die Spielercommunity hören möchte. So wurde bereits vor Monaten das alte Game Changer Programm in einer erweiterten Form zurück ins Leben gerufen. Die ehemals auf Influencer beschränkte Möglichkeit an Vorabtests teilzunehmen und Feedback direkt an die Entwickler weiterzugeben steht nun unter dem Namen Battlefield Labs allen Spielern bereit. (Für die Teilnahme an Online Playtests ist aber tatsächlich ein PC mit einer Windows Installation erforderlich.)

Wer noch nicht an einem der Playtests teilnehmen konnte bekam mit dem frisch veröffentlichten Trailer nun jedoch endlich auch einen Vorgeschmack darauf, wohin die Reise gehen soll. Obgleich es sich lediglich um einen Rendertrailer in In Engine Grafik handelt, der einen Ausblick auf die Einzelspielerkampagne gibt. Denn ja, eine solche wird es diesmal wieder geben.

PAX gegen NATO

Das Szenario spielt wieder ein einem modernen Setting mit aktuellen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung. Wir machen also einen Schritt zurück vom futuristisch angehauchten Battlefield 2042 und nähern uns wieder stärker Battlefield 3 und 4 an.

Kern der Handlung wird der Konflikt zwischen der Pax Armata, einer fiktiven privaten Militärorganisation, und der NATO sein. Die Kampfschauplätze werden dabei über den ganzen Erdball verteilt liegen. Im Trailer seht ihr unter anderem etliche Szenen die in New York spielen.

Mindestens ebenso wichtig wie die Kampagne ist aber natürlich der Mehrspielermodus. Wie so häufig teilen die Entwickler ihr Enthüllungsmaterial jedoch auf und zeigen das Gameplay vom Mehrspielermodus erst am 31. Juli. Eines ist jedoch jetzt schon sicher: In Battlefield 6 wird es wieder mehr zerstörbares Terrain geben. Levolution reborn? In einer Woche wissen wir mehr.