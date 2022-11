Als Video-Walkie-Talkies: Zweiter Echo Show für nur 1 Euro

Wie lange Amazon die Smart-Home-Sets noch offerieren wird ist unklar. Neben den Echo-Show-Geräten, die in Weiß, Blau und Schwarz angeboten werden, sind jedoch auch die Echo Dots der 3. Generation mit von der Partie . Auch bei diesen können Käufer zwischen begleitender Steckdose und Philips Hue Lampe wählen – alle drei Geräte bietet Amazon momentan zusammen für 34,98 Euro an.

Die Smart-Home-Sets bieten sich als Grundausstattung für Videotelefonate in Familie und Freundeskreis an und gestatten den Kauf von zwei Video-Walkie-Talkies so zum nahezu regulären Einzelpreis des Echo Show 5.

So kostet der Echo Show 5 auch momentan wieder ziemlich normale 72,99 Euro . Was neu ist: Amazon wertet einen einzelnen Echo Show 5 aktuell für nur 1 Euro extra zu einem sogenannten Smart-Home-Set auf. Diese beinhalten einen weiteren Echo Show 5 und je nach Wahl eine smarte Steckdose oder eine Glühbirne.

Im Mittelpunkt der Aktion: Der im Sommer 2021 in den Markt eingeführte Echo Show 5 (2. Generation). Der Alexa-Lautsprecher mit integriertem Touchscreen-Display (960 px x 480 px) und einer 2-Megapixel-Frontkamera für Videoanrufe startete für 84,99 Euro in den Markt.

Insert

You are going to send email to