Der neue Echo Dot im Einsatz: Display, Temperatur, Sensoren

In seinem Innere besitzt der neue Echo Dot der fünften Generation einen Temperatur-Sensor, der es dem Speaker ermöglicht präzise auf Fragen nach der aktuell herrschenden Innenraum-Temperatur zu reagieren. Zudem lässt sich diese dann auch in Routinen einsetzen. Ein Ultraschall-Sensor ist in der Lage sich im Raum bewegende Personen auszumachen und kann zur Aktivierung sogenannter Präsenz-Routinen genutzt werden.

Dessen Helligkeit ist abhängig vom Umgebungslicht und lässt sich in exakten Prozentwerten frei konfigurieren. Im Standard-Betrieb zeigt das Display die Zeit bzw. laufende Timer an, sobald diese eine Restlaufzeit von 60 Minuten unterschritten haben.

Seit Freitag bietet Amazon den neuen Echo Dot der fünften Generation zum Kauf an. Kein großes Ding möchte man meinen, doch der Echo Dot ist nicht nur Amazons wichtigster Alexa-Speaker, der Echo Dot ist der weltweit meistverkaufte Lautsprecher überhaupt. Mit entsprechendem Interesse verfolgend wir die Weiterentwicklung des kugelförmigen Speakers, der in seiner Variante „mit Uhr“ nicht nur eine Zeitanzeige sondern ein multifunktionales Info-Display mitbringt.

