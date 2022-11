Nuki Keypad 2.0 mit Fingerabdruck-Scanner – Fehlende 0 ein Feature

Nach Angaben des Anbieters soll der Einsatz des Nuki Keypad 2.0 die Türöffnung in ungefähr drei Sekunden ermöglichen. Neben der einen Sekunde zum Erfassen des Fingerabdrucks, wird zusätzliche Zeit zur Übermittlung an das Smart Lock benötigt. Damit dies verlässlich funktioniert verspricht Nuki eine stete Verfeinerung des gesicherten Fingerabdrucks. Diese soll den Einsatz des Keypads auf für Kinderhände ermöglichen, deren Fingerabdrücke sich durch das anhaltende Wachstum noch verändern. Nutzen Kinder das System regelmäßig, sollen die gesicherten Fingerabdrücke mitwachsen.

Mit Energie versorgt wird das Keypad 2.0 von vier AAA-Zellen, die eine Laufzeit von etwa einem Jahr gewährleisten sollen. Preislich ist das Nuki Keypad 2.0 deutlich teurer als sein Vorgänger. Während die Variante ohne Fingerabdruck-Scanner zum Preis von 79 verkauft wird, soll das neue Modell in Kürze mit einem Verkaufspreis von 159 Euro in den Markt starten.

Das neue Keypad lässt sich in Kombination mit dem sogenannten Nuki Smart Lock 2.0, dem Nuki Smart Lock 3.0 und dem Nuki Smart Lock 3.0 Pro einsetzen und gestattet den Zutritt wahlweise per Code-Eingabe oder über den integrierten Fingerabdruck-Scanner. Dieser soll für die Erkennung der bis zu 20 möglichen Fingerabdrücke etwa eine Sekunde benötigen.

