„All Windows Appear“ klickt alle Programmfenster nach vorne

Mit Front and Center haben wir euch kürzlich eine kleine Mac-App vorgestellt, die wie dies bei vergangenen Versionen des Mac-Betriebssystems der Fall war, alle Fenster einer App in den Vordergrund bringt, wenn man eines davon anklickt. Falls euch die 3,49 Euro für „Front and Center“ zu viel erscheinen: Martin Lexow, seines Zeichens Entwickler und ifun-Leser, bietet mit All Windows Appear eine kostenlose Alternative dazu an.

Auch „All Windows Appear“ macht nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass beim Mausklick auf ein Programmfenster nicht nur dieses, sondern alle möglicherweise noch vorhandenen und verborgenen sonstigen Fenster dieser App in den Vordergrund springen.

Den gleichen Effekt hat der Programmwechsel mit der Tastenkombination Alt-Tab. Wenn das Nachvorneholen aller Fenster jedoch mit der eigenen Arbeitsweise harmoniert, könnte das Verrichten dieser Aufgabe per Mausklick für mehr Effektivität sorgen.

„All Windows Appear“ setzt sich in die Menüleiste und erlaubt es von dort, die Funktion zu aktivieren oder auch mal eben abzustellen. In den Einstellungen lässt sich ansonsten lediglich noch festlegen, ob die Anwendung beim Login automatisch gestartet werden soll.