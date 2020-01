Fortnite unterstützt auf dem iPad Pro eindrucksvolle 120 fps

Das aktuelle Update der iOS-Version des derzeit wohl erfolgreichsten Koop-Spiels Fortnite ist eine besondere Erwähnung wert. Das Entwicklerstudio Epic demonstriert hier auf eindrucksvolle Weise die Leistungsfähigkeit des iPad Pro – Fortnite kann auf der 2018 veröffentlichten Pro-Variante des Apple-Tablets mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Bildern pro Sekunde gespielt werden.

Die entsprechende Einstellung steht nach dem Update auf Fortnite 11.40.1 in den Einstellungen der App zur Verfügung. Ihr müsst in Verbindung damit zwar Einschränkungen bei der Bildqualität hinnehmen – hier steht dann maximal die Einstellung „medium“ zur Verfügung – dafür präsentiert sich das Videospiel dann aber zumindest mit Blick auf Mobilgeräte konkurrenzlos flüssig auf dem iPad-Bildschirm. Auch die Konsolen-Version von Fortnite steht dabei hinten an, hier kann der Titel mit maximal 60 Bildern pro Sekunde gespielt werden.

Ergänzend dazu hat Epic auch die Controller-Unterstützung verbessert. Auf Geräten mit iOS 13 werden nun auch die Stick-Tasten L3 und R3 unterstützt.

Fortnite Battle Royale – iOS Launch Trailer