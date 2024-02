Apple Vision Pro könnte früher nach Europa kommen als gedacht

Die Apple Vision Pro könnte schneller in weiteren Ländern verfügbar sein, als anfangs erwartet. Der Analyst Ming-Chi Kuo macht eine einfache aber auch nicht unbedingt abwegige Rechnung auf. Eine stark rückläufige Nachfrage in den USA hat seiner Meinung nach zur Folge, dass Apple früher als geplant auch andere Märkte bedienen kann.

Die Vision Pro war zwar im Anschluss an ihre Markteinführung kurz vergriffen, ist mittlerweile aber dauerhaft innerhalb von nur drei bis fünf Tagen lieferbar. Kuo sieht dies als Beleg für eine mittlerweile eher verhaltene Nachfrage in den USA.

Verkaufsstart der Vision Pro in den USA (Bild: Apple)

Dies vor Augen müsse man inzwischen weniger die Produktionszahlen als Hemmschwelle für für die Bereitstellung der Vision Pro auf weiteren Märkten sehen, sondern eher die an die Software der Brille gestellten Anforderungen, um die lokalen Gesetze und Vorgaben einzuhalten.

Während wir uns anfangs eher auf Wartezeiten bis in den Herbst hinein eingestellt haben, rückt ein früherer Produktstart vielleicht auch in Deutschland zumindest ein Stück weit näher. Die Wetten Kuos laufen seinen Worten zufolge auf eine Verfügbarkeit der Apple Vision Pro auf weiteren Märkten noch vor Apples Entwicklerkonferenz WWDC. Der Gedanke, dass zur WWDC möglichst viele Entwickler Zugriff auf die Vision Pro haben sollten, ist nicht von der Hand zu weisen und dürfte im gesteigerten Interesse des Herstellers sein. Gewöhnlich findet die WWDC Anfang Juni statt – also bereits in etwas mehr als drei Monaten.

2. Generation nicht vor 2027

Auf den Angaben von Zulieferern basierenden Schätzungen zufolge wird Apple in diesem Jahr maximal 800.000 seiner Datenbrillen in den Handel bringen. Solche Zahlen sind im Vergleich zu anderen Produkten kaum der Rede wert. Bei der Apple Vision Pro handelt es sich weiterhin um einen frühen Testballon, bei dem man Kuo zufolge wohl nicht vor 2027 mit einem grundlegend überarbeiteten und mit signifikanten Änderungen versehenen Modell rechnen kann.