Mac App Store: Zahl der App-Neuerscheinungen stark rückläufig

Über die Gründe für diese Entwicklung kann man nur spekulieren. Ein Vergleich mit dem App Store für iOS und den dort pro Monat rund 40.000 neu verfügbaren Anwendungen lässt sich sicher nicht ziehen, doch muss der rückläufige Trend auch unabhängig davon zu denken geben. Ein Stück weit eine mögliche Erklärung wäre die Tatsache, dass Mac-Entwickler ihre Apps im Gegensatz zu iOS auch direkt vertreiben können und sich so nicht nur die Provisionszahlungen an Apple, sondern auch den oft kritisierten Ärger mit Apples App-Store-Kontrolleuren und damit verbundene Zeitverzögerungen sparen.

Ein Rückgang im Sommer wäre hier zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, doch waren auch hier die Werte in den vergangenen Jahre nie so schlecht wie aktuell. Insbesondere ist dabei aber auch der extreme Rückgang von Juli zu August als außergewöhnlich anzusehen, dies deutet in Richtung eines dauerhaften Trends.

Insert

You are going to send email to