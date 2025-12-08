Aktive Warnungen: Adobe geht gegen Account-Sharing vor

Adobe verschärft die Kontrolle bei der Nutzung seiner Software-Abonnements. Mit der aktuellen Version 27.1 von Photoshop erhalten Nutzer erstmals direkte Warnmeldungen, wenn das System eine mögliche gemeinsame Nutzung eines Kontos erkennt.

In den Hinweisen wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Adobe Konto zwar auf zwei Computern aktiviert sein darf, aber nur von einer einzelnen Person genutzt werden kann. Gleichzeitig fordert das System dazu auf, das Kennwort zu ändern und alle aktiven Sitzungen zu beenden, um das Konto „abzusichern“.

Neue Warnmeldungen direkt in Photoshop

Die Hinweise erscheinen direkt in der Anwendung und sind unmissverständlich formuliert. Wer sein Konto mit anderen teilt, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen und riskiert den Verlust des Zugangs. Ergänzend wird auf die Abo Modelle verwiesen, die für jede nutzende Person ein eigenes Abonnement vorsehen. Mit der Kennwortänderung lassen sich laufende Anmeldungen auf fremden Geräten sofort beenden. Adobe greift damit aktiv in die Nutzung ein und verlässt sich nicht mehr ausschließlich auf die vertraglichen Regelungen im Hintergrund.

Bereits im September hatte das Unternehmen seine entsprechende Hilfeseite aktualisiert. Dort ist geregelt, dass Apps zwar auf mehreren Geräten installiert werden dürfen, eine gleichzeitige aktive Nutzung jedoch nur auf einem Computer erlaubt ist. Zwei parallele Anmeldungen sind technisch möglich, die tatsächliche Verwendung bleibt aber auf eine Person beschränkt.

Nutzungsbedingungen schließen Teilen klar aus

Auch in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen ist die gemeinsame Nutzung eindeutig ausgeschlossen. In der seit Oktober gültigen Fassung ist festgelegt, dass jede Lizenz nur von einer einzelnen Person verwendet werden darf und nicht übertragbar ist.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund steigender Abo-Preise und zusätzlicher Kosten für KI-Funktionen, wie sie zuletzt bei den Firefly Credits eingeführt wurden. Für Anwender, die zuvor ein Konto im kleinen Kreis geteilt haben, bedeutet die neue Praxis vor allem eines: Die Nutzung wird konsequenter kontrolliert und eigene Abos lassen sich künftig kaum noch umgehen.