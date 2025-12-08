Schlaf-Ohrhörer Soundcore Sleep A30 zum bisherigen Bestpreis erhältlich

Die Schlaf-Ohrhörer Soundcore Sleep A30 sind sowohl über den Onlineshop des Herstellers als auch über Amazon zum bisherigen Bestpreis erhältlich. Mit 70 Euro Preisabzug bezahlt man aktuell nur 179,99 Euro für die seit dem Sommer erhältlichen Ohrhörer.

Die Anker-Tochter Soundcore tritt mit den Sleep A30 nicht gegen gewöhnliche Ohr- oder Kopfhörer an, sondern hat hier ein speziell für den Einsatz im Bett optimiertes Modell im Programm. Dies drückt sich zunächst durch die Passform der Ohrhörer aus. Der Hersteller verspricht durch die Verwendung von extrem weichen Ohreinsätzen und die besonders flache Bauform bestmöglichen Komfort und ein ergonomisches, für Seitenschläfer ideales, störungsfreies Produktdesign. Die Silikonspitzen der Ohrhörer sollen sich dabei perfekt an die innere Ohrform anpassen.

Die Soundcore Sleep A30 setzen auf ein integriertes System zur Geräuschunterdrückung und sollen neben Umgebungsgeräuschen insbesondere auch störende Schnarchgeräusche eliminieren. Dabei sitzen die Mikrofone zur Geräuscherfassung nicht wie bei gewöhnlichen Ohrhörern nur in den Hörern selbst, bei den A30 fungiert deren Ladecase als Mikrofon für die Erfassung von Schnarchgeräuschen – für einen optimalen Effekt muss man hier also auf eine passende Platzierung achten. Zudem sind die Ohrhörer so konzipiert, dass sie die Geräuschunterdrückung durch ihre passiven Dämmeigenschaften ergänzen.

Einschlafgeräusche oder eigene Inhalte

In Verbindung mit der Soundcore-App bieten die Ohrhörer die Möglichkeit zum Abspielen von speziellen Einschlaf- und Entspannungsgeräuschen aus einer sogenannten Schlafaudiothek des Herstellers. Alternativ dazu kann man auch eigene Inhalte per Bluetooth oder lokal gespeichert hören.

Die Soundcore A30 sind mit einer Touch-Oberfläche ausgestattet, über die man den Modus der Ohrhörer oder auch die Lautstärke der Wiedergabe ändern kann. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer selbst wird mit bis zu neun Stunden angegeben, das zugehörige Akkucase hält bis zu vier weitere Ladungen bereit.