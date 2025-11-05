Preiserhöhung bei Adobe: KI-Nutzung und Foto-Abo spürbar teurer

Bereits im Sommer hatten wir ausführlich über Adobes zweigeteiltes Abrechnungsmodell berichtet: Neben dem regulären Creative-Cloud-Abo fallen für viele KI-Funktionen zusätzliche Kosten an, die über sogenannte Firefly-Credits abgerechnet werden.

Im Oktober folgten auf der Adobe MAX-Konferenz dann neue KI-Funktionen, etwa die verbesserten Werkzeuge für „Generatives Füllen“. Der Einsatz generativer KI-Funktionen wird durch einen erneuten Dreh an der Preisschraube zukünftig jedoch vor allem für Vielnutzer teurer.

Firefly-Abo ergänzt Adobes Software-Abo

Adobe hat das kostenpflichtige Firefly-Angebot überarbeitet und insbesondere das größere Pro-Paket neu bepreist. Die Anpassung führt dazu, dass einzelne KI-Aktionen wie das Generieren von Inhalten oder das Übersetzen von Audio und Video für intensive Nutzer ab sofort teurer werden, obwohl der monatliche Paketpreis auf den ersten Blick sinkt.

Das kleinere Paket Firefly Standard bleibt mit 10,98 Euro pro Monat unverändert. Es beinhaltet weiterhin 2.000 Credits sowie ein festes Kontingent von 20 generierbaren Kurzvideos, sechs Minuten Übersetzung von Audio- und Videoinhalten und 200 Soundeffekten. Das reicht für gelegentliche Anwendungen, deckt aber nur einen begrenzten Bedarf ab.

Firefly Pro: Weniger Leistung, höherer Preis

Das Firefly Pro-Paket kostet seit der Umstellung nur noch 21,99 Euro statt bisher 32,99 Euro im Monat. Gleichzeitig wurde der enthaltene Leistungsumfang jedoch deutlich reduziert. Statt 7.000 Credits umfasst das neue Paket nur noch 4.000 Credits. Auch die begleitenden Zusatzfunktionen wurden gekürzt: Es lassen sich maximal 40 statt 70 Kurzvideos erstellen, 13 statt 23 Minuten Video übersetzen und 400 statt 700 Soundeffekte generieren.

Die Firefly-Preise im Juli 2025

Wäre der Preis des Pro-Pakets lediglich proportional zur früheren Version reduziert worden, hätten bei 21,99 Euro rechnerisch rund 4.666 Credits enthalten sein müssen, also deutlich mehr als die nun angebotenen 4.000. Auch bei den übrigen Funktionen ergibt sich ein ähnliches Bild: Statt 40 Kurzvideos wären 47 zu erwarten gewesen, bei der Übersetzung von Audio- und Videoinhalten rund 15 Minuten und bei den Soundeffekten etwa 467.

Adobe hat damit nicht nur den Gesamtpreis gesenkt, sondern gleichzeitig den Gegenwert pro Euro reduziert, was zu spürbar höheren Kosten pro Aktion führt.

Die aktuellen Firefly-Preise im November 2025

Auch Photoshop-Zugriff teurer

Erst im Mai hatte Adobe auch das kleine Foto-Abo mit Lightroom, Photoshop und 20 GB Cloud-Speicher eingestellt. Seitdem bietet man das Foto-Abo nur noch mit 1 TB Speicher an. Damals verteuerte sich die Nutzung so von 12 auf 18 Euro monatlich, bei jährlicher Bindung. Wer das Foto-Abo heute neu abonniert zahlt nun sogar 23,79 Euro, ebenfalls bei jährlicher Bindung.