Für die Wandsteckdose: Echo-Dot-Halterung erhöht das Niveau

Mit dem Wand-Abstandshalter und den mitgelieferten Schrauben schnell zusammengebaut und an die Abstände von Wand und Steckdose angepasst, erfüllt die Halterung genau unsere Erwartungen und darf an dieser Stelle weiterempfohlen werden.

Was allerdings gestört hat, war der Platzanspruch, den der neue Echo Dot im Gegensatz zum kompakten Echo Flex formulierte. Währen der Echo Flex in der Wandsteckdose über der Arbeitsfläche so gut wie nicht störte, kommt der Echo Dot nicht nur mit einem vergleichsweise großen Netzteil sondern zudem auch einem langen Kabel und einer Basis, die einen freien Platz auf der Küchen-Arbeitsfläche beansprucht.

Wie in vielen Haushalten erfüllen die Echo-Lautsprecher von Amazon auch bei uns nur eine Handvoll von Aufgaben und werden vornehmlich in der Küche genutzt. Hier ist die Sprachassistenz Alexa vor allem dafür verantwortlich Timer zu stellen, Maßeinheiten umzurechnen (wenn Rezepte aus Übersee nachgekocht werden), hin und wieder die letzten Nachrichten des Deutschlandfunks abzuspielen und allmorgendlich die kurze Wettervorhersage wiederzugeben.

