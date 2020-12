AirPods Max: Frühe Bestellungen gehen in den Versand

Wer die neuen Apple-Kopfhörer AirPods Max direkt nach ihrer Präsentation bestellt hat, darf sich schon diese Woche über ein neues Klangerlebnis freuen. Apple bereitet derzeit den Versand der Bestellungen vor und belastet damit verbunden auch die hinterlegten Zahlungsmittel.

Die AirPods Max wurden am Dienstag vergangener Woche vorgestellt und werden Apple zufolge von morgen an ausgeliefert. Ob gleichzeitig dann tatsächlich auch die ersten Geräte an Endkunden übergehen, bleibt abzuwarten. Aktuell wird in den uns vorliegenden Bestellbestätigungen eine Lieferung Richtung Wochenende angezeigt.

Apple verkauft die neuen Kopfhörer in sechs verschiedenen Farben zum Preis von jeweils 597 Euro. Die AirPods Max bieten für dieses Geld ein laut Apple außergewöhnliches Klangerlebnis, gepaart mit aktiver Geräuschunterdrückung und von den kleinen AirPods bekannten Komfortfunktionen wie 3D-Audio und Transparenzmodus.

Vor dem Wochenende konnten die neuen Kopfhörer für kurze Zeit auch über Amazon vorbestellt werden, allerdings ohne Zusagen mit Blick auf die Lieferzeit. Apple selbst teilt mittlerweile mit, dass bei Neubestellungen unabhängig von der gewünschten Farbe mit einer Lieferzeit von gut drei Monaten zu rechnen ist. Von Apple ausgewählte YouTube-Kanäle durften ihre persönlichen Eindrücke die neuen Kopfhörer betreffend bereits im Vorfeld des Verkaufsstarts am Donnerstag schon zum Besten geben.