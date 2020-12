Lockdown: Apple-Ladengeschäfte von Mittwoch an geschlossen

Der am Mittwoch beginnende Lockdown wird auch dafür sorgen, dass bundesweit alle Apple-Ladengeschäfte von diesem Tag an geschlossen sind, wenngleich die Angaben zu den Öffnungszeiten auf Apples Retail-Webseite derzeit noch widersprüchlich sind. Die offiziellen Bestimmungen sehen vor, dass vom 16. Dezember an nur noch Geschäfte geöffnet sind, die Waren für den täglichen Bedarf anbieten.

Auf den Webseiten der deutschen Apple Stores finden sich derzeit noch unterschiedliche Angaben mit Blick auf die Öffnungszeiten von Mittwoch an. Als stellvertretend korrekt darf man die Anzeige für den Apple Store in der Münchener Rosenstraße betrachten, hier findet sich von Mittwoch an der Vermerk auf eine außerordentliche Schließung.

Grund für die harte Regelung ist ein enormer Anstieg der Infektions- und Todeszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen wurden zunächst bis einschließlich 10. Januar beschlossen. Apple wird seine Produkte zumindest bis dahin ausschließlich über den hauseigenen Onlineshop anbieten.