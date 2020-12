AirPods Max: Jetzt auch bei Amazon verfügbar

Der Online-Händler Amazon hat damit angefangen Apples neuen Edel-Kopfhörer, die knapp 600 Euro teuren AirPods Max zu listen. Diesen fehlt aktuell noch eine Verfügbarkeitsanzeige, mit Blick auf vergangene Produkt-Starts ist jedoch davon auszugehen, dass Amazon eigene Kontingente erhalten wird, die die Bestellung gerade in den Anfangstagen der AirPods Max attraktiv machen.

So ist Apple Deutschland bereits restlos ausverkauft und zeigt für alle Farb-Varianten der AirPods Max inzwischen Lieferzeiten von bis zu 14 Wochen an.

Amazon zeichnet die Over-Ear-Kopfhörer derzeit zwar ebenfalls als „noch nicht verfügbar“ aus, bietet jedoch eine Option zum Vorbestellen an, die Interessenten in Anspruch nehmen sollten. So dürfte Amazon, nachdem Apples Online Store das Gros der frühen Vorbestellungen abgefangen hat, in den ersten Tagen der Verfügbarkeit mit deutlichen besseren Lieferterminen aufwarten als März 2021.

Doppel-Bestellung sinnvoll

Lange Rede, kurzer Sinn: Wer die AirPods Max gerne schnell, am liebsten vielleicht sogar noch zu Weihnachten hätte und bei Apple so spät dran war, dass die Lieferung zur nächsten Woche bereits verpasst wurde, der bestellt sein Exemplar in Grün, Pink, Silber, Sky Blau oder Space Grau jetzt bei Amazon vor und wartet auf die Zuteilung des voraussichtlichen Versand-Termins. Je nachdem ob dann der Online-Händler oder Apple vorne liegt, kann die überflüssige Bestellung dann storniert werden.

Apple hat die AirPods Max überraschend am Montag präsentiert. Donnerstag nachmittag tauchten dann die ersten Auspack-Videos des Edel-Kopfhörers auf, die den Kopfhörer selbst lobten, das begleitende Smart Case aber kritisierten. Apples Zusatz-Tasche zum akkusparenden Verstauen des Ohrhörers schützt wenig und ist unhandlich, wird jedoch vorausgesetzt, damit die AirPods Max ihren Akku im Standby-Betrieb nicht aufbrauchen.

Produkthinweis Neu Apple AirPods Max - Space Grau 597,25 EUR