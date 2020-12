AirPods: Automatische Verbindung mit dem Mac optional

In Verbindung mit Apples aktuellen Betriebsystemen für Mac und iOS-Geräte steht die Option zum automatischen Wechsel der AirPods zwischen verschiedenen Geräten bereit. Die Apple-Ohrhörer sollen sich eigenständig immer mit dem Gerät verbinden, das von ihrem Besitzer gerade verwendet. Apple beschreibt die Funktion mit den Worten „Wenn du einen Anruf auf deinem iPhone beendest und dein iPad nimmst, um einen Film zu sehen, wechseln deine AirPods automatisch“.

In der Praxis kommt er hier allerdings immer mal wieder zu Fehlfunktionen, zudem kann die Automatik-Funktion in bestimmten Arbeitsumgebungen auch lästig sein. Wenn dieser Fall ist, könnt ihr den automatischen Gerätewechsel auch über die Bluetooth-Einstellungen verhindern.

Wenn eure AirPods mit dem Mac verbunden sind, werden diese nicht nur in den Systemeinstellungen „Bluetooth“ angezeigt, sondern halten dort auch erweiterte Einstellungsmöglichkeiten bereit. Über das Menu „Optionen“ könnt ihr nicht nur auf die Tastensteuerung der Ohrhörer Einfluss nehmen, sondern auch darüber entscheiden, wann sich die Ohrhörer mit dem Mac verbinden sollen.

Standard ist hier der Eintrag „Automatisch“ und damit verbunden Apples neuer automatischer Wechsel zwischen diesem Mac und anderen Geräten. Als Alternative bietet sich die Einstellung „Bei der letzten Verbindung mit diesem Mac“ an. Ist dies angewählt, so verbinden sich die AirPods nur dann automatisch mit dem Rechner, wenn sie auch zuletzt an diesem Mac genutzt werden. Andernfalls muss die Verbindung zu den Ohrhörern wieder manuell durch Doppelklicken des Eintrags im Bluetooth-Menu aufgebaut werden.

Bluetooth-Einstellungen im Mac-Kontrollzentrum

Während sich die oben beschriebenen erweiterten Einstellungen zur Bluetooth-Verbindung in den Systemeinstellungen von macOS Big Sur verstecken, lassen sich die wichtigsten Bluetooth-Funktionen auf dem Mac auch über das neue Kontrollzentrum erreichen. Dort kann man auf die Schnelle auch den Geräuschunterdrückungsmodus wechseln, zudem wird die jeweilige Akku-Laufzeit für die beiden Ohrhörer angezeigt.

Das neue Kontrollzentrum unter macOS Big Sur haben wir in unserem Beitrag „macOS Big Sur: Die wichtigsten Änderungen im Finder-Bereich“ bereits ausführlicher behandelt.