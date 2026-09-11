AirPods 5 und Apple Watch 12 jetzt bei Amazon vorbestellbar

Amazon hat die am Mittwoch vorgestellten AirPods 5 sowie die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 in sein Sortiment aufgenommen. Alle drei Produktfamilien lassen sich dort jetzt vorbestellen. Bei den Preisen gibt es zunächst keine Überraschungen: Amazon übernimmt die von Apple genannten Verkaufspreise.

Die AirPods 5 werden in beiden von Apple angebotenen Ausführungen geführt. Das Basismodell kostet 149 Euro und bringt bereits die aktive Geräuschunterdrückung mit. Für 169 Euro gibt es die Variante mit kabellos ladbarem Case und zusätzlicher Lautstärkesteuerung direkt am Ohrhörer. Beide Modelle bleiben bei Apples offener Bauform ohne Silikonaufsätze und unterstützen unter anderem Adaptive Audio und Live-Übersetzung.

Zum Vergleich: Die AirPods Pro 3 lassen sich zur Zeit für 209 Euro kosten.

Amazon nennt Lieferung ab 23. September

Apple selbst nennt den 18. September als offiziellen Verkaufsstart der neuen Ohrhörer. Amazon weist ebenfalls auf dieses Erscheinungsdatum hin, nennt für die kostenlose Lieferung aktuell allerdings Mittwoch, den 23. September. Für beide AirPods-Varianten wird eine Vorbesteller-Preisgarantie angezeigt. Sinkt der Amazon-Preis zwischen Bestellung und Erscheinungstag, wird entsprechend der niedrigere Betrag berechnet.

Produkthinweis Apple AirPods 5 Kabellose In Ear Kopfhörer mit kabellosem Ladecase 169,00 EUR

Auch die Apple Watch Series 12 taucht inzwischen bei Amazon auf. Exemplarisch wird die GPS-Version mit 42-Millimeter-Aluminiumgehäuse für 449 Euro angeboten. Das entspricht dem Einstiegspreis, den Apple für die neue Generation aufruft. Die Series 12 bringt unter anderem eine deutlich häufigere Erfassung der Herzfrequenz sowie neue Funktionen zur Auswertung von Gesundheitsdaten mit.

Produkthinweis Apple Watch Series 12 GPS, 42 mm Aluminiumgehäuse Space Grau 449,00 EUR

Apple Watch Ultra 4 für 899 Euro

Mit der Apple Watch Ultra 4 ist auch Apples größeres Uhrenmodell gelistet. Amazon verlangt für die gezeigte Variante mit 49-Millimeter-Titangehäuse und Mobilfunk 899 Euro. Auch hier entspricht der Betrag Apples offizieller Preisangabe.

Damit sind drei der neuen Produktfamilien wenige Tage nach der Präsentation nicht mehr ausschließlich bei Apple vorbestellbar. Die neuen iPhone-Modelle folgen zeitlich getrennt: Der Bestellstart für iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ist für den morgigen Samstag, vorgesehen.