Apple-Herbst 2026: Die wichtigsten Termine und Preise im Überblick

Mit dem gestrigen Apple-Event begann der wichtigste Teil von Apples Hardware-Herbst. Wir erwarteten das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, Apples erstes faltbares iPhone Duo sowie die Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 und neue AirPods und wurden nicht enttäuscht.

Parallel nähert sich auch die monatelange Testphase von iOS 27, macOS 27 und Apples übrigen Betriebssystemen ihrem Ende.

Einige Termine stehen nun nach der Keynote endgültig fest. Eine Besonderheit gibt es beim iPhone in diesem Jahr gleich doppelt: Das reguläre iPhone 18 wird erst im kommenden Frühjahr erwartet, während Apples erstes faltbares Modell einen späteren Verkaufsstart erhält.

Apple wird die finalen Versionen seiner Betriebssysteme erneut gemeinsam veröffentlichen. Im vergangenen Jahr erschienen iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 gleichzeitig. Für die neuen 27er-Versionen nennt Apple Montag, den 14. September.

Alle Preise im Überblick

iPhone 18 Pro Max: 256 GB – 1.599 Euro, 512 GB – 1.849 Euro, 1 TB – 2.349 Euro, 2 TB – 3.099 Euro

256 GB – 1.599 Euro, 512 GB – 1.849 Euro, 1 TB – 2.349 Euro, 2 TB – 3.099 Euro iPhone 18 Pro: 256 GB – 1.449 Euro, 512 GB – 1.699 Euro, 1 TB – 2.199 Euro, 2 TB – 2.949 Euro

256 GB – 1.449 Euro, 512 GB – 1.699 Euro, 1 TB – 2.199 Euro, 2 TB – 2.949 Euro iPhone Duo: 256 GB – 2.299 Euro, 512 GB – 2.549 Euro, 1 TB – 3.049 Euro, 2 TB – 3.799 Euro

256 GB – 2.299 Euro, 512 GB – 2.549 Euro, 1 TB – 3.049 Euro, 2 TB – 3.799 Euro AirPods 5: 149 Euro

149 Euro AirPods 5 mit kabellosem Ladecase: 169 Euro

169 Euro Apple Watch Ultra 4: ab 899 Euro

ab 899 Euro Apple Watch Series 12: Aluminium ab 449 Euro, Titan ab 799 Euro, Keramik ab 1.049 Euro

Ungewöhnlicher Bestellstart am Samstag

Beim iPhone könnte Apple dagegen vom üblichen Rhythmus abweichen. Normalerweise nimmt das Unternehmen Vorbestellungen am Freitag nach der September-Keynote entgegen. Dies wäre in diesem Jahr der 11. September und damit der 25. Jahrestag der Terroranschläge in den USA.

Apple hatte in einer vergleichbaren Situation bereits 2015 reagiert. Auch damals fand die iPhone-Präsentation am 9. September statt und die Vorbestellungen wurden nicht am folgenden Freitag, sondern erst am Samstag freigeschaltet.

Apples Herbst-Termine 2026