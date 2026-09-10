Vorbestellung und Software-Updates
Apple-Herbst 2026: Die wichtigsten Termine und Preise im Überblick
Mit dem gestrigen Apple-Event begann der wichtigste Teil von Apples Hardware-Herbst. Wir erwarteten das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, Apples erstes faltbares iPhone Duo sowie die Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 und neue AirPods und wurden nicht enttäuscht.
Parallel nähert sich auch die monatelange Testphase von iOS 27, macOS 27 und Apples übrigen Betriebssystemen ihrem Ende.
Einige Termine stehen nun nach der Keynote endgültig fest. Eine Besonderheit gibt es beim iPhone in diesem Jahr gleich doppelt: Das reguläre iPhone 18 wird erst im kommenden Frühjahr erwartet, während Apples erstes faltbares Modell einen späteren Verkaufsstart erhält.
Apple wird die finalen Versionen seiner Betriebssysteme erneut gemeinsam veröffentlichen. Im vergangenen Jahr erschienen iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 gleichzeitig. Für die neuen 27er-Versionen nennt Apple Montag, den 14. September.
Alle Preise im Überblick
- iPhone 18 Pro Max: 256 GB – 1.599 Euro, 512 GB – 1.849 Euro, 1 TB – 2.349 Euro, 2 TB – 3.099 Euro
- iPhone 18 Pro: 256 GB – 1.449 Euro, 512 GB – 1.699 Euro, 1 TB – 2.199 Euro, 2 TB – 2.949 Euro
- iPhone Duo: 256 GB – 2.299 Euro, 512 GB – 2.549 Euro, 1 TB – 3.049 Euro, 2 TB – 3.799 Euro
- AirPods 5: 149 Euro
- AirPods 5 mit kabellosem Ladecase: 169 Euro
- Apple Watch Ultra 4: ab 899 Euro
- Apple Watch Series 12: Aluminium ab 449 Euro, Titan ab 799 Euro, Keramik ab 1.049 Euro
Ungewöhnlicher Bestellstart am Samstag
Beim iPhone könnte Apple dagegen vom üblichen Rhythmus abweichen. Normalerweise nimmt das Unternehmen Vorbestellungen am Freitag nach der September-Keynote entgegen. Dies wäre in diesem Jahr der 11. September und damit der 25. Jahrestag der Terroranschläge in den USA.
Apple hatte in einer vergleichbaren Situation bereits 2015 reagiert. Auch damals fand die iPhone-Präsentation am 9. September statt und die Vorbestellungen wurden nicht am folgenden Freitag, sondern erst am Samstag freigeschaltet.
Apples Herbst-Termine 2026
- 09. September: Bestellstart Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 und AirPods 5
- 09. September: Freigabe der Release Candidates von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27
- 12. September, ab 14 Uhr: Bestellstart von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max
- 14. September: Freigabe von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27
- 18. September: Verkaufsstart von iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sowie neuer Apple-Watch- und AirPods-Modelle
- 16. Oktober, ab 14 Uhr: Bestellstart des iPhone Duo
- 23. Oktober: Verkaufsstart des iPhone Duo
Um wieviel Uhr denn am Samstag den 12.09.2026? Ab 14:00 Uhr?
Das ist korrekt.
Um wie viel Uhr kann man die Geräte in GER bestellen? Gibt es da konkrete Infos?
Zum Glück hat Apple einen Internetauftritt. Dort findest du direkt auf der Startseite in recht großer Schrift und unübersehbar den Hinweis „ab 14 Uhr“.
Samstag um 14:00
Für das 18 Pro mit 512GB nochmal 150€ mehr als für das 17 Pro mit 512 GB im letzten Jahr. 1700€ ist ne Ansage.
Einfach nicht kaufen wenn der Preis zu hoch erscheint.
Mach ich schon seit Jahren so. Ich gucke mir die Upgrades an und kaufe dann meist das Vorjahresmodell refurbished, da die Upgrades eben doch nicht der Killer sind. Eigentlich geht es nur noch um den Speicher und den Preis pro GB. Weil ehrlich den Unterschied zwischen 18 pro und 17 pro und 16 sieht doch bei einem Foto keiner, wenn man nicht gerade Senior Vice Creative High Quality Photo Assistent ist.
Das letzte neue Modell, welches ich mir gegönnt habe war das iphone X. Face ID und das Design waren damals der Hammer.
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass mich das Duo schon abholt. Das Klappen in der Präsentation extrem satisfying.
Evtl. ist der Preis irgendwann ja vernünftig.
Der Artikel sollte wohl gestern noch rauskommen? Oder sitzt ihr gerade noch in LA? ;)
Ich bin mal gespannt auf weitere Produkte dieses Jahr. Die gestrige Vorstellung der alten neuen Produkte hat mich nicht abgeholt. Und das Duo ist für mich gar nichts. Man wird es sowieso selten aufklappen, da man beide Hände benutzen muss und somit für mich sinnlos. Für den Job eventuell ganz gut, privat überflüssig.
Ich glaube, es gibt genug Leute, die dafür einen Usecase haben werden.
Na Toll – immer noch kein neues Apple-TV in Sicht!
Kommt sicher zusammen mit der neuen Apple Home Zentrale, sobald diese fertig ist und SiriAI ebenfalls darauf alltagstauglich läuft. In den erforderlichen Sprachen.
Bei mir hat nur das neue iPhone Pro ein „Haben-Wollen-Gefühl“ ausgelöst und das auch nur, weil ich gerne fotografiere und die variable Blende da eigentlich ein Game-Changer sein müsste.
Bei der Watch bleibe ich bei der S10, weil mir das Gesundheitstracking langsam zu weit geht. Ich möchte garnicht 24/7 in kompletter Dauerüberwachung sein und an einem schlechteren Tag vielleicht auch noch drauf hingewiesen werden – das merk ich dann selber.
Und das iPhone Duo ohne Face ID und schlechterer Kamera als das Pro ist absolut nichts für mich. Etwas größer, wenn es ein iPad mit 11 Zoll ersetzen könnte, dann wäre es für mich spannend.
Krass finde ich, dass die Preise so immens erhöht wurden, das gut schok richtig weh.
So unterschiedlich sind die Bedürfnisse. Für mich sind die Gesundheitsdaten und das 24h Tracking der Kaufgrund einer Apple Watch.
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht was die Blende bringen sollte. Bisher ist sie immer weit offen weil es keine gibt und ich hab mir noch die gedacht, dass ich eine höher blende brauche.
Die Blende lässt sich nur in drei Stufen verstellen und einige andere Hersteller hatten das schon vor ein paar Jahren. Hat quasi kein Unterschied gemacht. Bin da eher skeptisch, dass das ne große Sache wird.
Die Preise sind definitiv für mich abschreckend. Zu teuer und zu wenig innovativ.
Preise sind das unglaublicher Wahnsinn von Apple!!!!! Abzocke PUR.
Ich glaube, du solltest dringend die Definition des Begriffs Abzocke nachlesen. Davon abgesehen, wenn du dich in der Notsituation befindest ein neues iPhone kaufen zu müssen und du dich durch Apple ausgenommen fühlst, tust du mir Leid. Ansonsten gilt: einfach nicht kaufen.
Bestellstart 9. September ?
Ja weil man wohl nicht den Freitag den 11.9 ( 9/11) nehmen wollte.
War gestern, der 9. ;)
Das Duo finde ganz gelungen. Da würde für mich die Überlegung anstehen, das iPad nicht mehr zu nutzen und zu ersetzen.
Das würde sich dann preislich auch wieder ganz gut machen.
Ein IPad und das Duo zu vergleichen, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Ich bleibe beim iPhone Pro, da ich meinen Mac durch das große iPad Pro ersetzt habe. Das kann das Duo nicht auffangen.
Bei mir auch. Vom iPad bin ich seit 2 Jahren wieder aufs MacBook als Hauptgerät zurück. Das Duo kann für mich nichts ersetzen und füllt auch keine Lücke. Bei iPhone war das Pro früher als Technik-Fan gesetzt. Mittlerweile reicht mir das nicht Pro vollauf und die Pro-Preise lassen sich in der Familie mit immer mehr Geräten schwer finanzieren. Bin also mehr auf das normale iPhone 18 gespannt oder das Air.
Der Bestellstart im Oktober klingt nach einer weiteres Keynote in 1 Monat oder?
AirPods Pro, iPhone ohne Pro, Apple TV und ein weiteres Home Device für die Weihnachtszeit. Man kann ja noch hoffen, nach der meiner Meinung nach relativ lahmen Keynote von gestern könnte so wenigstens noch irgendwas interessantes kommen.
Das Duo Pro nicht vergessen.
Hoffe ich auch. Das war gestern gar nichts
Dieses mal werde ich nicht bestellen. Einfach zu teuer, keine neuen Innovationen, viele der KI Funktionen nicht in Europa verfügbar, viele Funktionen, die das Pro hat, fehlen im Duo und das Duo ist dafür viel zu teuer. Und was mich langsam richtig nervt das einige Funktionen immer später kommen und dann kommen sie gar nicht.
Ich verstehe, dass sie die Preise erhöhen müssen wegen RAM und Speicher, ich frage mich nur, wieviel.
Haben sie so viel erhöht, dass sie pro Verkauf genau gleich viel Profit machen wie früher? Oder schenken sie uns ein Teil davon und machen es nur bisschen teurer?
Das 17e hat nur 8 GB Rm kriegt aber die gleiche Preiserhöhung wie ein Pro. Und damit auch prozentual gleich die höchste. Von 699 auf 849€. Der Wahnsinn.
Ich schwanke noch, könnte Vertrag verlängern. Aber 150 Euro mehr bei überschaubar mehr Plus an Features im Vergleich zum 17 Pro Max….Weiß nicht.
Gut gemeinter Hinweis: lass es sein, Spar dir das Geld
Und das alles ohne Amazing und Inccedible.
Da kommt bestimmt noch ein Duo Pro !! Weil, das geht ja nicht dass das teurere Gerät die schlechtere Kamera hat.
Das iPhone Pro ist für mich das eigentliche Highlight des Abends. Deutlich bessere Kamera mit der variablen Blende, schlägt sogar das Duo, die Akkulaufzeit dank des neuen Prozessors ist genial, die Kühlung mit der Vapor Chamber gefällt mir auch und sollte nach den Erfahrungen mit dem Air auch ausgereifter sein. Insgesamt ein tolles Gerät, aber der Preis ist irre. Ich hab für mein 14 Pro mit 512 GB noch 1300 € bezahlt. Und jetzt erneut die Erhöhung gegenüber dem 17 Pro um 150 € ist krass. Wollte dieses Mal wechseln und bin angetan vom Gerät, aber das sehe ich nicht ein. Nun warte ich auf Frühjahr und tausche mein 14 Pro gegen das normale 18er im März. Apple übertreibt es mit den Preisen mittlerweile und ich geh nicht mehr mit. Für die Differenz kann ich mit der Familie lieber ein paar Tage Urlaub machen.
Für 150 EUR machst du ein paar Tage Urlaub – mit der Familie?
Bis auf die AirPods 5 für mich nicht interessant. Ein Jahr iPhone 15 Pro Max wird es noch für mich geben.
Schreibe dies ebenfalls auf meinem 15 Pro Max. Habe mir letztes Jahr das 17 Pro Max 2 TB gekauft – und gleich wieder weggelegt. Was für eine grausame Haptik, dieses billige Gefühl von Alu gegenüber dem hochwertigen Titanium. Nehme es eigentlich nur zum Fotografieren und Filmen, die Kamera ist deutlich besser. Und jetzt nochmal 500€ (!) mehr für das 18er? Die haben ja echt nicht mehr alle Tassen im Schrank…
Na bei diesen Preisen was der einzigste unterschied zum 17 pro Max ist, gibt es dieses Jahr Nix Neues !!!
Lies nochmal die Beiträge durch, schaue dir nochmal die Keynote an. Du scheinst etwas verpasst zu haben. Mag sein, dass die Neuigkeiten für dich nicht oder weniger relevant sind, aber dass der Preis der einzige Unterschied wäre, ist schlicht falsch.