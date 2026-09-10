Apple Health runderneuert: KI, Gesundheitsalter und Laborwerte

Apple überarbeitet seine Health-App grundlegend und will die bislang vor allem gesammelten Messwerte künftig stärker einordnen. Eine neue Oberfläche bündelt Gesundheitsdaten, ergänzt automatisch erzeugte Zusammenfassungen und soll Nutzern konkretere Hinweise zu Schlaf, Fitness und Herzgesundheit liefern. Apple Intelligence übernimmt dabei einen Teil der Auswertung.

Insights, Health Age und Langlebigkeit

Neu ist zunächst der Bereich „Insights“. Hier fasst Apple Intelligence aktuelle Gesundheitsinformationen zusammen und weist auf Veränderungen hin, die für den Nutzer relevant sein könnten. Apple nennt als Beispiele Auffälligkeiten beim Schlaf oder einen neuen Höchstwert beim VO2 Max.

Die Health-App soll künftig auch Empfehlungen aus den vorhandenen Daten ableiten. Wer etwa seine Ausdauer verbessern möchte, kann den Hinweis bekommen, Intervalltraining in seine regelmäßigen Läufe einzubauen. Diese Vorschläge sollen sich dynamisch an die erfassten Werte anpassen.

Mit „Health Age“ führt Apple außerdem ein errechnetes Gesundheitsalter ein. Dafür kombiniert die App Messwerte wie VO2 Max und Schlaf mit weiteren Gesundheitsdaten. Optional können auch Biomarker aus Blutuntersuchungen einfließen. Die Auswertung soll zeigen, welche Faktoren das persönliche Gesundheitsalter besonders beeinflussen und wo sich Änderungen bemerkbar machen könnten.

Ein neuer Longevity-Bereich betrachtet die langfristige Entwicklung. Schlaf, Bewegung, Herzgesundheit und weitere Bereiche werden dort gemeinsam dargestellt und anhand klinischer Vorgaben eingeordnet.

Laborwerte und neue Bewegungstests

Apple erweitert Health auch um die Verarbeitung von Laborergebnissen. Diese lassen sich manuell hinzufügen oder über unterstützte Gesundheitsakten übernehmen. Die Ergebnisse werden anschließend gemeinsam mit den übrigen Gesundheitsdaten ausgewertet. Apple ergänzt dazu Erklärvideos von medizinischen Fachleuten.

Neu hinzu kommen zudem Tests für körperliche Leistungsfähigkeit, Kraft, Balance und Beweglichkeit. Dabei können Apple Watch und Kamera zusammenarbeiten, um Bewegungen zu erfassen und während der Übungen Hinweise zu geben. Beim gestrigen Apple-Event wurde unter anderem einen VO2-Max-Test demonstriert, bei dem Bewegungsabläufe und Tempo analysiert werden.

Eine wichtige Datenquelle bleibt die Apple Watch. Series 12 und Ultra 4 erfassen Herzfrequenz und Herzratenvariabilität häufiger als bislang. Hinzu kommt „Readiness“. Der täglich aktualisierte Wert berücksichtigt Aktivität, Vitaldaten und Schlaf und soll einschätzen, ob eher Belastung oder Erholung angebracht ist.

Die neue Health-App soll noch in diesem Jahr erscheinen. Zunächst startet Apple mit US-Englisch, weitere Sprachen sollen später folgen.