Laborwerte und neue Bewegungstests
Apple Health runderneuert: KI, Gesundheitsalter und Laborwerte
Apple überarbeitet seine Health-App grundlegend und will die bislang vor allem gesammelten Messwerte künftig stärker einordnen. Eine neue Oberfläche bündelt Gesundheitsdaten, ergänzt automatisch erzeugte Zusammenfassungen und soll Nutzern konkretere Hinweise zu Schlaf, Fitness und Herzgesundheit liefern. Apple Intelligence übernimmt dabei einen Teil der Auswertung.
Insights, Health Age und Langlebigkeit
Neu ist zunächst der Bereich „Insights“. Hier fasst Apple Intelligence aktuelle Gesundheitsinformationen zusammen und weist auf Veränderungen hin, die für den Nutzer relevant sein könnten. Apple nennt als Beispiele Auffälligkeiten beim Schlaf oder einen neuen Höchstwert beim VO2 Max.
Die Health-App soll künftig auch Empfehlungen aus den vorhandenen Daten ableiten. Wer etwa seine Ausdauer verbessern möchte, kann den Hinweis bekommen, Intervalltraining in seine regelmäßigen Läufe einzubauen. Diese Vorschläge sollen sich dynamisch an die erfassten Werte anpassen.
Mit „Health Age“ führt Apple außerdem ein errechnetes Gesundheitsalter ein. Dafür kombiniert die App Messwerte wie VO2 Max und Schlaf mit weiteren Gesundheitsdaten. Optional können auch Biomarker aus Blutuntersuchungen einfließen. Die Auswertung soll zeigen, welche Faktoren das persönliche Gesundheitsalter besonders beeinflussen und wo sich Änderungen bemerkbar machen könnten.
Ein neuer Longevity-Bereich betrachtet die langfristige Entwicklung. Schlaf, Bewegung, Herzgesundheit und weitere Bereiche werden dort gemeinsam dargestellt und anhand klinischer Vorgaben eingeordnet.
Laborwerte und neue Bewegungstests
Apple erweitert Health auch um die Verarbeitung von Laborergebnissen. Diese lassen sich manuell hinzufügen oder über unterstützte Gesundheitsakten übernehmen. Die Ergebnisse werden anschließend gemeinsam mit den übrigen Gesundheitsdaten ausgewertet. Apple ergänzt dazu Erklärvideos von medizinischen Fachleuten.
Neu hinzu kommen zudem Tests für körperliche Leistungsfähigkeit, Kraft, Balance und Beweglichkeit. Dabei können Apple Watch und Kamera zusammenarbeiten, um Bewegungen zu erfassen und während der Übungen Hinweise zu geben. Beim gestrigen Apple-Event wurde unter anderem einen VO2-Max-Test demonstriert, bei dem Bewegungsabläufe und Tempo analysiert werden.
Eine wichtige Datenquelle bleibt die Apple Watch. Series 12 und Ultra 4 erfassen Herzfrequenz und Herzratenvariabilität häufiger als bislang. Hinzu kommt „Readiness“. Der täglich aktualisierte Wert berücksichtigt Aktivität, Vitaldaten und Schlaf und soll einschätzen, ob eher Belastung oder Erholung angebracht ist.
Die neue Health-App soll noch in diesem Jahr erscheinen. Zunächst startet Apple mit US-Englisch, weitere Sprachen sollen später folgen.
Für mich die beste Ankündigung gestern. Wird mein Whoop ersetzen.
Endlich bewegt sich Apple einmal. Seit Ewigkeit wurde nichts wesentliches an der App gemacht. Es ist eine gute Richtung, aber holen Sie ambitionierte Sportler ab? Mir fehlt z.B. Routen mit Navigation, Pacebereich in dem ich Laufen soll ( visuell dargestellt), Trainingspläne.
Fand ich neben den AirPods 5 auch mit die beste Ankündigung des ganzen Events.
Kann ich nur bestätigen. Hab mir aus Verzweiflung dieses Jahr zusätzlich ein Fitbit Air geholt um ein bisschen mehr Auswertung zu erhalten. Hoffentlich reicht künftig wieder meine Apple Watch.
Frage mich nur, warum die Apple Watch weiter „nur“ alle 5s den Puls misst. Branchenstandard ist mittlerweile eigentlich sekündlich.
Interessant aber trotzdem, dass die neuen Watches scheinbar evident die genauesten Tracker auf dem Markt sind was die Herzfrequenz angeht (hat Apple gestern erwähnt).
Bin komplett unsportlich. Bin mal auf die ganzen Warnungen gespannt.
Nicht nur du. :D
Nicht nur Du :D
Bin ziemlicj sportlich möchte das nicht – für mich zu viel Gesundheitstracking. Man kann sich mit solchen Hinweisen wie angekündigt auch verrückt machen…
Die kannste deaktivieren :-)
Wann ist Europa oder Deutschland mal wieder sofort bei Apple mit am Start? Sind wir inzwischen ein Zweitmarkt für Neuerungen?
Bin auf Garmin gewechselt, bin dennoch sehr gespannt, was Health bieten wird.
Läuft was auf der apple watch Ultra3 von den Ankündigungen?
Super cool. Das freut mich sehr :)
Was heißt nur in US Englisch und weitere Sprachen später? Ich hab bis jetzt immer nur US only gelesen, also gar nicht verfügbar. Bei Euch liest sich das wie doch verfügbar, nur halt nicht in deutscher Sprache?
Aber Bevel wird Apple Health nicht bei mir ersetzen.
Gibt dann auch keinen Grund mehr Withings oder dergleichen exzessiv zu nutzen. Nur noch als Datensync.
Werden auch ältere Modell unterstützt? Habe eine Ultra 3.
Da werden sich einige Gesundheitsapps aber umgucken, wenn die ganzen User sich für die lokale Datenverarbeitung gegen ein Abo entscheiden weil es sowieso keine laufende Kosten dafür gibt. Bislang war es einfach nur so, das alle ein Abo dafür angesetzt haben, weil die User es mit sich haben machen lassen…
Ist schon bekannt welche der neuen Funktionen welche Apple Watch voraussetzt?